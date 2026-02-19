CDMX se derrite: estas alcaldías llegarán hasta 32 °C por la onda de calor

La onda de calor no da tregua y la Ciudad de México (CDMX) se prepara para una de las tardes más calurosas en lo que va del mes. Autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla ante el pronóstico de temperaturas extremas para este jueves 19 de febrero, especialmente durante la tarde.

¿Por qué hace tanto calor en la CDMX hoy?

El incremento térmico se debe a una onda de calor persistente, un fenómeno que provoca varios días consecutivos con temperaturas por encima del promedio. Aunque la temporada invernal no ha finalizado, en febrero es cuando se empieza a notar un incremento en el termómetro.

En este caso, el sistema atmosférico afecta gran parte del centro del país y reduce la nubosidad, permitiendo mayor radiación solar directa.

Además, la falta de lluvias y el concreto urbano intensifican el llamado “ efecto isla de calor”, haciendo que la sensación térmica sea aún mayor en zonas altamente pobladas.

Alcaldías en alerta amarilla por temperaturas extremas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla para las siguientes demarcaciones:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estas zonas se esperan temperaturas entre 30 y 32 °C, principalmente entre 13:00 y 18:00 horas, el periodo más peligroso del día. Sobre todo para menores y adultos mayores.

Estados de México donde continúa la onda de calor

¡A usar bloqueador! El fenómeno no es exclusivo de la capital. La onda de calor sigue activa en varias regiones del país, especialmente en:



San Luis Potosí (zona centro)

Querétaro (zona centro)

Hidalgo (centro y suroeste)

Tlaxcala (zona centro)

Jalisco (zona centro)

Michoacán (suroeste)

Oaxaca (centro y oriente)

Las autoridades no descartan que el calor se extienda más días si las condiciones atmosféricas se mantienen estables.

Recomendaciones clave para protegerte del calor extremo

Recomendaciones sencillas, pero que pueden ayudar a proteger de golpes de calor, especialmente en zonas donde las temperaturas rozan hasta los 40°C.

