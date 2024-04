¡Adiós onda de calor! Las lluvias están ganando terreno debido al frente frío No. 47

El pronóstico general del clima del Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo 21 de abril que las lluvias continúen en gran parte del país y que la primera onda de calor llegue a su fin.

¿Cuál es el pronóstico del clima hoy 21 de abril en México?

El frente frío No. 47 avanzará durante la noche y la madrugada del domingo hacia el norte y noreste de México. Debido a su interacción con un canal de baja presión causará chubascos y lluvias en:

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Guanajuato y Morelos.

Se espera que las lluvias en algunas partes de la República estarán acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Debido al debilitamiento de la circulación anticiclónica, la primera onda de calor terminará este domingo. Sin embargo, aún habrá un clima de caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a los 40° C en regiones del litoral del Océano Pacífico, el sureste mexicano y la Península de Yucatán.

Se pronostican #Lluvias puntuales fuertes para el noreste, oriente, centro y sureste de #México. 🌧️



Más información en ⬇️https://t.co/zmG7J5oSoW pic.twitter.com/Q8YN8Xr387 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 21, 2024

¿En qué estados va a llover hoy?

De acuerdo con el SMN, habrá diferentes intensidades de lluvias en toda la República. Las lluvias más fuertes de 50 a 150 mm se prevén en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Querétaro y Chiapas.

Por su parte, las lluvias de menor intensidad, de 2 a 50 mm, están pronosticadas para los estados de Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala, Tabasco, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

¿Cuáles y dónde serán las temperaturas máximas en México?

El clima hoy 21 de abril tendrá temperaturas máximas de la siguiente manera:

Superiores a 45 °C en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 40 a 45 °C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Morelos.

De 35 a 40 °C en Baja California Sur, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Puebla (norte y suroeste) y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C en Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas mínimas en México

El frío también se hará presente en algunos estados de la República. En las sierras de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas de -5 a 0 °C, mientras que en las sierras de Baja California, Sonora y Zacatecas se prevén de 0 a 5 °C.

Pronóstico del clima hoy en el Valle de México: CDMX y Edomex

Para este domingo se pronostica una mañana con nubes dispersas y un ambiente fresco, mientras que por la tarde habrá un clima cálido con cielos nublados y lluvias en Ciudad de México y Edomex.

Para la CDMX las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 y 16° C con máximas de 28 a 30° C. Por su parte, Toluca y Edomex esperan mínimas de 7 a 9° C con máximas de 25 a 27° C.