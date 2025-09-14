Pronostican lluvias intensas en México y temperaturas de hasta 40 °C este fin de semana
Este fin se esperan lluvias intensas en 13 estados del país, además de temperaturas extremas en el norte; así el clima de este domingo 14 de septiembre.
¡Aguas! Este domingo 14 de septiembre, se pronostica un clima con lluvias puntuales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, debido a la combinación de varios fenómenos en México, como el monzón mexicano y la onda tropical núm. 32; ¿en qué estados va a llover?
Lluvias en México: ¿En qué estados va a llover hoy?
- Lluvias muy fuertes: Veracruz (sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (sur y este).
- Lluvias fuertes: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán y Estado de México.
- Intervalos de chubascos: Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas: Aguascalientes.
En estas zonas, las precipitaciones amenazan con riesgo de inundaciones, crecida de ríos y deslaves en áreas montañosas.
Además, la onda tropical núm. 32 también dejará lluvias muy fuertes en el sureste mexicano, interactuando con una vaguada en altura y canales de baja presión.
Durante estos días patrios, el #SMNmx te acompaña. Te compartimos el #Pronóstico para este 15 y 16 de septiembre en distintos puntos del país.
¿En dónde hará calor hoy?
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.
Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 14 de septiembre de 2025:
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
En las próximas horas, se prevén #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas en #Sonora, #Chihuahua, #Durango, #BajaCaliforniaSur, #Sinaloa, #Nayarit, #Jalisco, #Colima y #Michoacán.
Clima en CDMX y Edomex: Lluvias en domingo
Tanto en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se prevé que el ambiente sea fresco a templado, con zonas frías acompañadas de bancos de niebla en áreas altas.
Por la tarde, el pronóstico indica ambiente templado a cálido, con lluvias e intervalos de chubascos en la CDMX, mientras que en el Edomex podrían registrarse lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
En cuanto a temperaturas, la CDMX tendrá mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, la mínima será de 10 a 12 °C y la máxima de 19 a 21 °C.
Prevalecerán #Chubascos y #Lluvias fuertes en la #CDMX, durante la próxima hora.
