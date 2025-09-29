México bajo lluvias: 14 estados esperan aguaceros y con riesgo de inundaciones

¡Más lluvias para este lunes! Este 29 de septiembre, el clima estará nublado y se esperan precipitaciones intensas en varias zonas de México, debido al ingreso de una nueva onda tropical.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te recomendamos no salir de casa sin un buen paraguas o botas de lluvia, ya que las inundaciones podrían presentarse a lo largo de la tarde-noche.

¿En dónde se esperan fuertes lluvias para este lunes?

Lluvias muy fuertes: Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte), Puebla (sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).

: Durango, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias moderadas : Chihuahua, Sinaloa, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

: Chihuahua, Sinaloa, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Chubascos : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México. Lluvias ligeras: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

En las siguientes horas se pronostican #Lluvias fuertes en estado del noroeste y norte de #México.



Da clic y entérate del pronóstico en el norte del país ⛈️ pic.twitter.com/q4UYHF1MMH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2025

¿Hará calor este lunes 29 de septiembre?

A pesar de las lluvias, el país experimentará condiciones para generar un ambiente cálido a caluroso. Especialmente por la interacción de una circulación ciclónica en superficie sobre el Golfo de México, canales de baja presión en distintas regiones y el ingreso de humedad del océano Pacífico.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sinaloa.

: Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en la CDMX y Edomex; ¿riesgo de inundaciones?

¡Atención! Aunque no se pronostican lluvias torrenciales, es importante recordar que en los últimos días el Valle de México ha registrado varias inundaciones, por lo que el sistema de drenaje se encuentra colapsado.

Para este lunes, se pronostica cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco en la mañana y templado a cálido por la tarde. Alrededor de las 15:00 horas, se esperan chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

