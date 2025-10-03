Zona de baja presión podría convertirse en ciclón “Priscilla": Lluvias torrenciales en estos estados

¡Aguas con el clima! Para este viernes 3 de octubre, una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Guerrero mantiene una alta probabilidad de desarrollo ciclónico en México, con posibilidades de evolucionar a ciclón tropical durante el fin de semana.

Este sistema, que se encuentra a 485 km al sur-suroeste de Acapulco, ya genera lluvias intensas y fuertes rachas de viento en diversas regiones del país.

Lluvias intensas en México; ¿en dónde va a llover hoy 3 de octubre?

La combinación de la zona de baja presión y la vaguada monzónica en el Pacífico Sur provocará lluvias puntuales intensas en los siguientes estados:



Lluvias muy fuertes : Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Lluvias fuertes: Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo. Chubascos fuertes: Nayarit, Jalisco y Ciudad de México.

Nayarit, Jalisco y Ciudad de México. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas: Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Ante posibles inundaciones, como las ocurridas en Jalisco o en la CDMX en días anteriores, se recomienda alejarse de zonas de arroyos o calles con ríos crecidos.

Por otra parte, el posible ciclón que amenaza el Pacífico, y que podría llevar por nombre “Priscilla”, afectará principalmente los estados de: Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima, así como en regiones del Golfo y sureste del país.

#AvisoEspecial Desde el #SMNmx le damos seguimiento puntual a la zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en los siguientes días en el océano #Pacífico. pic.twitter.com/EQdFsMpExH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 2, 2025

¿Hará calor este viernes en México?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas para mañana 3 de octubre de 2025:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Clima en CDMX y Edomex hoy 3 de octubre

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado, con chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las temperaturas irán de 13 a 15 °C por la mañana, y de 22 a 24 °C durante la tarde. Para Toluca, se prevé mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C.

