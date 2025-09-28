Logo InklusionSitio accesible
¡Iztapalapa bajo el agua! Video de inundación en Calzada Ignacio Zaragoza: Línea A del Metro colapsa tras lluvia en CDMX

La lluvia de hoy en CDMX dejó varios automovilistas varados en la Calzada Ignacio Zaragoza y Santa Martha, en Iztapalapa; policías sacaron a pasajeros de combi.

lluvia CDMX Iztapalapa inundación.jpg
La lluvia en la CDMX dejó en Iztapalapa una gran inundación.|SSC de CDMX
Escrito por: Iván Ramírez
La alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), se ha visto afectada esta noche debido a la fuerte lluvia que cayó hoy sábado 27 de septiembre de 2025, afectando principalmente la Calzada Ignacio Zaragoza y Santa Martha debido a una gran inundación en la vialidad y provocando el cierre en estaciones de la Línea A del Metro.

La afectación ha provocado que varios automóviles quedaran varados en el agua, entre estos, unidades de transporte público con personas dentro de ellas.

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito auxilian a pasajeros del transporte público en la Calzada Ignacio Zaragoza y Santa Martha debido a las inundaciones derivadas de la fuerte lluvia registrada esta noche en la alcaldía Iztapalapa.

Suspenden servicio en Línea A del Metro por lluvia en Iztapalapa

El Metro informó que el servicio en algunas estaciones de la Línea A fue suspendido debido a la afectación por la lluvia. En su cuenta de X, el Sistema de Transporte Colectivo Público, cuáles no se encuentran operando al momento.

“Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos. No hay servicio en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz”.

Estaciones de Línea A sin servicio hoy

  • Guelatao
  • Peñón Viejo
  • Acatitla
  • Santa Marta
  • Los Reyes
  • La Paz

Adrián Rubalcava, director del Metro de CDMX, informó en el último reporte que continúan las labores de bombeo en la Línea A, mismas que se extenderán durante varias horas, debido a la intensa lluvia en la zona y las afectaciones a viviendas.

Indicó que personal especializado del Metro, Comisión Nacional del Agu, de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, organismo del agua del Estado de México y del municipio de La Paz, trabajan para restablecer el servicio.

Ante la suspensión del servicio en dichas estaciones, el sistema de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda apoyo a los usuarios afectados entre las estaciones Guelatao y Santa Marta.

CDMX

