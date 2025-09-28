¡Iztapalapa bajo el agua! Video de inundación en Calzada Ignacio Zaragoza: Línea A del Metro colapsa tras lluvia en CDMX

La alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), se ha visto afectada esta noche debido a la fuerte lluvia que cayó hoy sábado 27 de septiembre de 2025, afectando principalmente la Calzada Ignacio Zaragoza y Santa Martha debido a una gran inundación en la vialidad y provocando el cierre en estaciones de la Línea A del Metro.

#PrecauciónVial | Se registra encharcamiento en Calz. Ignacio Zaragoza a la altura del Puente de la Concordia con dirección al Oriente. #AlternativaVial Eje 6 Sur. pic.twitter.com/10Zevb5JT1 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 28, 2025

En la U.H. Vicente Guerrero, personal de la alcaldía apoya a las y los vecinos ante afectaciones por la lluvia. Seguimos atentos a sus reportes. pic.twitter.com/9grBTrShkd — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 28, 2025

La afectación ha provocado que varios automóviles quedaran varados en el agua, entre estos, unidades de transporte público con personas dentro de ellas.

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito auxilian a pasajeros del transporte público en la Calzada Ignacio Zaragoza y Santa Martha debido a las inundaciones derivadas de la fuerte lluvia registrada esta noche en la alcaldía Iztapalapa.

Importantes encharcamientos complican el paso de automovilistas y peatones en la Calzada Ignacio Zaragoza tras lluvias de este sábado.

Además, la Línea A del #MetroCDMX opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao



📹@Deidali pic.twitter.com/qIrgtEUw8M — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 28, 2025

#LoÚltimo | Elementos de la policía capitalina comienzan a auxiliar a pasajeros tras las severas inundaciones que dejó la lluvia en Zaragoza. pic.twitter.com/K72BKEsO3Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 28, 2025

Suspenden servicio en Línea A del Metro por lluvia en Iztapalapa

El Metro informó que el servicio en algunas estaciones de la Línea A fue suspendido debido a la afectación por la lluvia. En su cuenta de X, el Sistema de Transporte Colectivo Público, cuáles no se encuentran operando al momento.

“Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos. No hay servicio en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz”.

Estaciones de Línea A sin servicio hoy

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

#AvisoMetro: Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.



No hay servicio en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.



Personal del Metro labora en la zona para restablecer… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2025

Adrián Rubalcava, director del Metro de CDMX, informó en el último reporte que continúan las labores de bombeo en la Línea A, mismas que se extenderán durante varias horas, debido a la intensa lluvia en la zona y las afectaciones a viviendas.

🛑 LÍNEA A.



Continúan las labores de bombeo en la Línea A, mismas que se extenderán durante varias horas, debido a la intensa lluvia en la zona y las afectaciones a viviendas y al @MetroCDMX.



Personal especializado del Metro, @conagua_mx, @SEGIAGUA, organismo del agua del… pic.twitter.com/to4DZQm3FD — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 28, 2025

Indicó que personal especializado del Metro, Comisión Nacional del Agu, de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, organismo del agua del Estado de México y del municipio de La Paz, trabajan para restablecer el servicio.

Ante la suspensión del servicio en dichas estaciones, el sistema de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda apoyo a los usuarios afectados entre las estaciones Guelatao y Santa Marta.