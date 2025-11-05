Frente frío 12 provoca heladas en el país: prevén bajas temperaturas en estos estados
¡En alerta por las bajas temperaturas! Aunque en la tarde se espera un ambiente cálido, los amaneceres serán helados por el frente frío 12 estacionario.
El frente frío número 12 sigue afectando al sureste del país, combinado con la onda tropical núm. 40 y la humedad que llega desde el océano Pacífico y el Golfo de México.
Esto mantiene lluvias intensas en la península de Yucatán y el sureste, además de fuertes rachas de viento por el evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Aunque los aguaceros comenzarán a disminuir, el frío dejará su huella al amanecer en varias regiones del país, por lo que es mejor que salgas de tu casa bien abrigado.
Bajas temperaturas en el país; así el clima en México
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, con heladas.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.
En las siguientes horas el frente número 12 se extenderá como estacionario sobre la #PenínsulaDeYucatán. Conoce los efectos que genera en https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/lN6cQVKHUk— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 5, 2025
Lluvias en México hoy 5 de noviembre: Lista de estados afectados
Todavía se esperan lluvias en gran parte del sureste y zonas del centro del país. El pronóstico indica:
- Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur), Quintana Roo (norte y centro).
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (norte), Tabasco (norte, centro y oeste), Veracruz (región Olmeca), Oaxaca (este).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas).
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (región Capital), Michoacán y Guerrero.
Estas precipitaciones pueden generar encharcamientos, aumento del nivel de ríos y arroyos, deslaves e incluso caída de granizo en las zonas más afectadas.
En el gráfico te informamos el #Pronóstico de #Temperaturas mínimas para la mañana del miércoles en #México. ¡Protégete del #Frío🥶! pic.twitter.com/3qBeBK2Vfl— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 5, 2025
Clima en CDMX y Edomex este 5 de noviembre
En el Valle de México el día comenzará frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado, cielo parcialmente nublado y sin lluvia.
- Ciudad de México: mínima de 5 a 7 °C, máxima de 23 a 25 °C.
- Toluca, Estado de México: mínima de 1 a 3 °C, máxima de 20 a 22 °C.