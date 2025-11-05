Frente frío 12 provoca heladas en el país: prevén bajas temperaturas en estos estados

El frente frío número 12 sigue afectando al sureste del país, combinado con la onda tropical núm. 40 y la humedad que llega desde el océano Pacífico y el Golfo de México.

Esto mantiene lluvias intensas en la península de Yucatán y el sureste, además de fuertes rachas de viento por el evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Aunque los aguaceros comenzarán a disminuir, el frío dejará su huella al amanecer en varias regiones del país, por lo que es mejor que salgas de tu casa bien abrigado.

Bajas temperaturas en el país; así el clima en México

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas.

zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, con heladas.

: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, con heladas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

En las siguientes horas el frente número 12 se extenderá como estacionario sobre la #PenínsulaDeYucatán. Conoce los efectos que genera en https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/lN6cQVKHUk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 5, 2025

Lluvias en México hoy 5 de noviembre: Lista de estados afectados

Todavía se esperan lluvias en gran parte del sureste y zonas del centro del país. El pronóstico indica:



Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur), Quintana Roo (norte y centro).

(50 a 75 mm): Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur), Quintana Roo (norte y centro). Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (norte), Tabasco (norte, centro y oeste), Veracruz (región Olmeca), Oaxaca (este).

(25 a 50 mm): Chiapas (norte), Tabasco (norte, centro y oeste), Veracruz (región Olmeca), Oaxaca (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas).

(5 a 25 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (región Capital), Michoacán y Guerrero.

Estas precipitaciones pueden generar encharcamientos, aumento del nivel de ríos y arroyos, deslaves e incluso caída de granizo en las zonas más afectadas.

En el gráfico te informamos el #Pronóstico de #Temperaturas mínimas para la mañana del miércoles en #México. ¡Protégete del #Frío🥶! pic.twitter.com/3qBeBK2Vfl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 5, 2025

Clima en CDMX y Edomex este 5 de noviembre

En el Valle de México el día comenzará frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado, cielo parcialmente nublado y sin lluvia.

