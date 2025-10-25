¡Tómalo en cuenta! El clima en México prevé que haya una diversidad de temperaturas y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta de la presencia de altas temperaturas, pero no se descartan lluvias.

Los cambios que se estiman este fin de semana afectarán a varios estados del país. Consulta aquí qué temperaturas y zonas tendrán variaciones en su clima este sábado 25 de octubre de 2025.

Clima en México 25 de octubre 2025: temperaturas y pronóstico

El frente frío núm. 10 recorrerá lentamente el noreste mexicano, continuará asociado con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generando vientos fuertes en esa región, pronosticándose rachas de vientos de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco (sur), Colima (norte) y Michoacán (oeste y costa).

A su vez, canales de baja presión sobre el sur y sureste del país, mantendrán las condiciones para lluvias y chubascos en ambas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur). La onda tropical núm. 39 se desplazará al sur de Guerrero y Michoacán, sin efectos en el territorio nacional.

Asimismo, se prevé viento de componente sur (surada) de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz. Finalmente, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente cálido a caluroso en la Mesa del Norte, la Mesa Central, el noreste y oriente del país.

Pronóstico de lluvias en México 25 de octubre de 2025

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Jalisco (sur), Colima (norte), Michoacán (oeste y costa), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur)



: Jalisco (sur), Colima (norte), Michoacán (oeste y costa), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur) Intervalos de chubascos : Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo



: Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas: Tamaulipas (sur), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital y Olmeca), San Luis Potosí (Huasteca), Tabasco, Campeche, Coahuila, Nayarit, Morelos y Tlaxcala

Estados con altas temperaturas sábado 25 de octubre 2025

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca



: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Qué clima se espera en CDMX el sábado 25 de octubre 2025?

El Valle de México por la mañana tendrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos (5.0 a 25.0 mm en 24 horas) y posibles descargas eléctricas en el Estado de México (suroeste) y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 25 a 27 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 23 a 25 °C.