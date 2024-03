Campo de golf “Tangolunda” recibe mantenimiento parcial debido a que autoridades federales no han retirado los sellos de clausura

Los trabajadores del campo de golf “Tangolunda” en Huatulco, Oaxaca, quitan la hojarasca. La pasión que tienen por mantener en óptimas condiciones su centro de trabajo es limitada por la burocracia de la Secretaría del Medio Ambiente Federal (SEMARNAT) y de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA).

Además de la negativa de ambas dependencias para acatar el fallo judicial que les ordena quitar los sellos de clausura, sellos que limitan el mantenimiento total de uno de los principales atractivos turísticos de Huatulco, impiden que entren las pipas cargadas de agua tratada, un servicio que autoriza FONATUR y que no lo hará mientras los sellos de clausura permanezcan.

“La mera verdad nos ha gustado tener un campo como si hubiera torneo todos los días. Un campo bien hermoso, bien limpio y hoy lo vemos lleno de basura, seco y pues la mera verdad para levantarlo, nos va costar.”, comenta Raúl Méndez, empleado del Club de Golf.

Sobrevuelo a campo de golf “Tangolunda” muestra los daños a 2 semanas de su clausura

En un sobrevuelo realizado por Fuerza Informativa Azteca (FIA) se muestra los daños que ha producido la falta de agua en las áreas verdes desde hace 2 semanas que lo clausuraron.

“La verdad si, la verdad si hay partes muy afectadas que da lástima ver. Una parte de lo que es el campo de golf, que para mí pues ha sido un lugar que me ha sacado adelante a mí y a mi familia. Y me da tristeza no, ver el campo así que se está secando.”, cuenta Ricardo Bracamontes, empleado de “Tangolunda”.

Riego al campo de golf beneficia a los mantos freáticos

El riego que no solo beneficia al campo de golf de “Tangolunda”, como lo explican desde la asociación mexicana de hoteles y moteles...

“Las aguas con las que se riega el campo de golf no son aguas desperdiciadas, van a los mantos freáticos. En primera, no son aguas crudas y van a los mantos freáticos y se vuelven a realimentar y se pueden procesar y realimentar es el proceso natural al que se someten, entonces no son aguas desperdiciadas.”, detalló Miguel Ángel Fong González, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

SEMARNAT y PROFEPA se niegan a retirar los sellos ilegales de clausura

A través de un comunicado, Grupo Salinas subrayó el desacato ante la ley de SEMARNAT Y PROFEPA, exigió que se retiren los ilegales sellos de clausura, pues la ley y las órdenes judiciales deben cumplirse.

La clausura que solo ha pretendido despojar a Huatulco y a cientos de familias del gran atractivo turístico que representa el campo de golf de “Tangolunda”.