Cocodrilos invaden calles de Chiapas: Por esta razón salen en temporada de lluvias
Los cocodrilos llegan a las comunidades de Chiapas atraídos por la misma actividad humana, pero ¿qué es lo que los atrae a las calles de la región?
Los cocodrilos son depredadores tope y una suerte de arquitectos del agua, lo que los convierte en piezas esenciales para la salud de los humedales. En Chiapas albergan las tres especies de cocodrilianos que existen en México, por lo que los habitantes han tenido que aprender a compartir el mismo espacio, en el que muchas veces estos animales terminan siendo las víctimas.
“Ellos encuentran su rango de distribución natural en esta zona, en este tipo de ambientes que son los que nosotros hemos encargado de colonizar y transformar”, explicó Luis Arturo Álvarez, coordinador Operativo de CONAP de ANP.
¿Invasión o atracción? La razón por la que los cocodrilos se acercan a las casas
A simple vista parece que los cocodrilos abandonan su hogar para invadir las ciudades; sin embargo, ocurre todo lo contrario. Estos animales llegan a las comunidades por los mismos habitantes que, muchas veces, terminan atrayendolos.
“Cuando arrojamos nuestros deshechos orgánicos al estero, al patio trasero, y estos animales son oportunistas se sienten atraídos por la alimentación a ciertos espacios y ahí es en donde estamos un proceso de impronta (...) El cocodrilo nos relaciona a nosotros con el alimento”, explicó el coordinador operativo de CONAP de ANP.