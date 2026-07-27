El nuevo audio que vuelve a poner contra las cuerdas a Marina del Pilar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, vuelve al centro de la polémica luego de que se difundieran un nuevo audio y capturas de pantalla que, según una publicación periodística, muestran conversaciones sobre la contratación del exagente del FBI Juan Sandoval para asesorarla en medio de su situación migratoria y sus presuntos contactos con autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Héctor de Mauleón, los materiales también hacen referencia a reuniones entre la mandataria y agencias estadounidenses, así como a gestiones realizadas por sus abogados. En las conversaciones se menciona que Sandoval, consultor con sede en San Diego, habría sido contratado para brindar asesoría, mientras continúan las versiones sobre negociaciones relacionadas con la revocación de su visa.

Las filtraciones también apuntan a que la gobernadora habría ofrecido cooperación en temas de seguridad a cambio de garantías legales por parte de autoridades estadounidenses. Hasta el momento, no existe una resolución oficial que confirme las versiones difundidas en los audios y mensajes, mientras el caso sigue generando repercusiones políticas en Baja California.