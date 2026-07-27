VIDEO | Tras 6 años de búsqueda, Cristina encontró a su hijo en Arizona; ahora lucha por repatriar sus restos a Chiapas

Cristina Saraoz pasó seis años buscando a Bladis Mejía Saraoz, su hijo desaparecido. En mayo de 2026, por fin supo dónde estaban los restos, pero la noticia no trajo alivio, sino una nueva batalla: reunir los recursos para repatriar el cuerpo desde Arizona, Estados Unidos, y despedirlo en su tierra natal, Chiapas.

Seis años de búsqueda: el doloroso hallazgo de un migrante mexicano en Arizona

En entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias, Cristina relató que su hijo buscó migrar a la Unión Americana con el fin de mejorar sus condiciones de vida. No obstante, cuando perdió comunicación con él, ella dejó “de ser una madre para convertirse en una madre buscadora”.

Durante años, Cristina presentó denuncias y entregó información a las autoridades de Chiapas y Sonora. “Les entregué información importante sobre la persona que tuvo participación en la desaparición de mi hijo”, afirmó. Aun así, afirma que no se realizó una investigación seria ni se agotaron las líneas de investigación que podrían haber permitido una localización temprana.

La batalla económica para lograr la repatriación de restos a Chiapas

Cristina también constató que su caso no es aislado. Con el tiempo comprendió que existen muchas familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos que enfrentan finales trágicos y quedan con preguntas sin respuesta. Ahora, además del duelo, afronta un desafío económico urgente: necesita 90 mil pesos para cubrir los gastos de repatriación desde Arizona y llevar a su hijo a Chiapas para darle una despedida digna.

El llamado de auxilio de una madre buscadora

La madre hace un llamado público de ayuda. Por ello, abrió una campaña de recaudación de fondos a través de internet, con el fin de poder devolver el cuerpo de Bladis a Chiapas. Además, pidió que las instituciones no revictimicen a las familias y que faciliten los procesos de búsqueda y repatriación.

“Los que nos ven, que apoyen a nuestra campaña en GoFundMe para que mi hijo pueda regresar a casa”, solicita Cristina, y añade que cualquier contribución, por pequeña que sea, ayudará a reunir el monto necesario.

