Cae en Sinaloa José Manuel “N”, alias “El Tito”, presunto feminicida de Beany Lozano; ofrecían recompensa de medio millón de pesos por él

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó este lunes 3 de agosto la detención de José Manuel "N", alias "El Tito", en el estado de Sinaloa. El capturado tenía una orden de aprehensión vigente en Chiapas por el feminicidio de Beany Lozano.

Esto es lo que se sabe de la detención y su implicación en el feminicidio de la estudiante.

Así capturaron a "El Tito"

Su detención se dio mediante un operativo donde participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, la Fiscalía General de la República, FGR, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, la SSYPC Chiapas y la FGE Chiapas.

La captura fue en el estado de Sinaloa y se ofrecían 500 mil pesos de recompensa a quien diera información sobre su paradero.

En una acción coordinada entre @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ el Centro Nacional de Inteligencia, @sspchiapas y @FGEChiapas, fue detenido en Sinaloa José Manuel “N”, alias “El Tito”, uno de los objetivos más buscados en Chiapas, quien cuenta con una orden de… pic.twitter.com/DxSNIVItZD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

Feminicidio de Beany Lozano: José Manuel sería el responsable

Beany Lozano García era una estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, Unach, de 18 años de edad.

Fue asesinada la madrugada del 6 de abril de este año. A las 2:47 de la mañana, José Manuel le habría pedido, bajo engaños, que saliera de su casa en el fraccionamiento Toscana.

La joven recibió un disparo en la cabeza, realizado por "El Tito", quien la dejó abandonada en la camioneta. De acuerdo a lo que contó la madre de Beany, su hija habría luchado por su vida alrededor de 5 horas, antes de ser localizada y enviada a un hospital.

Luego de días hospitalizada, Beany falleció el 16 de abril por la gravedad de las lesiones que le provocó el feminicida.

Pasaron meses buscando a José Manuel "N"

Después de los sucedido, la mamá de Beany hizo todo lo posible por rastrear al asesino de su hija para entregarlo a la justicia. Incluso contactó a sus familiares, quienes le decían no saber nada de él e incluso la amenazaron diciéndole "tener gente".

A pesar de las amenazas, la familia de la joven no se rindió hasta dar con el responsable del asesinato de Beany.