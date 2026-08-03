Caso Beany Lozano: Cronología paso a paso del feminicidio de la estudiante hasta la captura de “El Tito”

Este lunes 3 de agosto se anunció la detención de José Manuel, "El Tito", en el estado de Sinaloa por el feminicidio de la joven estudiante, Beany Lozano.

Esta es la cronología del caso de la estudiante de 18 años que murió por un disparo en la cabeza, hecho realizado por su propia pareja sentimental.

Así fue la noche en que asesinaron a Beany Lozano

Fue la madrugada del 6 de abril, exactamente a las 2:47 de la madrugada, cuando José Manuel convenció mediante engaños a Beany de salir de su casa, que estaba en el fraccionamiento Toscana. La joven salió con su perro en brazos sin avisar a nadie de su familia.

Las cámaras del fraccionamiento registraron el ingreso de una camioneta blanca, que pertenecía a "El Tito".

El agresor llamó a una persona diciendo que los perseguían motociclistas y que su novia había recibido un balazo. Minutos después, manda audios y hace una llamada donde dice arrepentirse de "todo lo que había hecho".

Beany recibió un disparo en la cabeza, el cual pasó de su oreja izquierda a temporal derecho, realizado desde la misma camioneta.

El coche fue abandonado en el cantón Omoha, Tuxtla Chico, dejando a la joven gravemente herida durante casi cinco horas antes de ser localizada

Omar García Harfuch (@OHarfuch) confirmó la detención de José Manuel "N", alias "El Tito", en Sinaloa.



El presunto responsable contaba con una orden de aprehensión en Chiapas por el feminicidio de la estudiante Beany Lozano.https://t.co/7MsiW9NWkv pic.twitter.com/1PJFjv4su2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

Madre de Beany nota la ausencia de su hija

Anahí García, madre de Beany, notó que su hija no estaba y llamó a la familia del sospechoso. Después de rastrear las cámaras y el reporte de un coche baleado, Anahí logró dar con su hija, quien se encontraba internada en un hospital en estado crítico.

La familia de la víctima inició una campaña de denuncias públicas para obtener justicia, incluso siendo amenazados por la familia del sospechoso quien decía "tener gente" y no saber dónde se encontraba "El Tito".

Fallece Beany Lozano por disparo en la cabeza

Después de días hospitalizada, Beany falleció el 16 de abril por la gravedad de las heridas que le causó el disparo.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas clasificó el delito como feminicidio e integró la orden de aprehensión contra José Manuel "N".

Captura a José Manuel "N"

Finalmente, este 3 de agosto de 2026 se confirmó la detención de José Manuel, por quien ofrecían una recompensa de 500 mil pesos y que fue capturado en el estado de Sinaloa.