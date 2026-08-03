Deslave en cerro de Mazatlán dejó varios autos sepultados

Las intensas lluvias registradas durante los últimos días provocaron un deslave en la falda del Cerro del Faro, también conocido como Cerro del Crestón, en Mazatlán, Sinaloa. En cuestión de segundos, enormes rocas se desprendieron de la ladera y cayeron sobre varios vehículos estacionados, dejando una escena que sorprendió a habitantes y turistas.

¿Qué pasó en el Cerro del Faro de Mazatlán?

El desprendimiento de tierra y roca ocurrió luego del reblandecimiento del terreno causado por las precipitaciones. El saldo fue de dos personas lesionadas, ambas con heridas que no ponen en riesgo su vida, además de cinco vehículos dañados. Dos de ellos quedaron completamente destruidos y fueron considerados pérdida total.

Las imágenes del lugar muestran automóviles aplastados por enormes bloques de piedra, aunque, pese a la magnitud del incidente, no se reportaron víctimas mortales.

La fuerte lluvia provocó un deslave en el cerro del Faro, en Mazatlán, Sinaloa.



Rocas de gran tamaño cayeron sobre cinco vehículos estacionados, dejando dos personas lesionadas, aunque sin heridas de gravedad.



Autoridades atribuyen el incidente al reblandecimiento del terreno.… pic.twitter.com/ATYwWzkzdr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

¿Por qué ocurrió el deslave en Mazatlán?

Las autoridades atribuyen el derrumbe a la acumulación de humedad en el cerro tras varios días de lluvia. El terreno perdió estabilidad hasta que una parte de la ladera cedió y las rocas terminaron sobre la vialidad.

Como medida preventiva, el acceso al Faro de Mazatlán fue desalojado mientras especialistas revisan las condiciones del cerro para descartar nuevos desprendimientos.

Personal de emergencia mantiene un operativo en la zona con maquinaria pesada para retirar las enormes piedras y liberar la circulación.

En las labores participan corporaciones de rescate, seguridad y atención médica, mientras se pide a la población evitar acercarse al sitio hasta que concluyan las evaluaciones y se elimine cualquier riesgo.