A la gobernadora de BC no le interesa buscar a los desaparecidos, acusan colectivos

En Baja California (BC) hay fuertes reclamos contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que colectivos de familiares de desaparecidos denunciaron que su desinterés y su falta de acción sólo propicia impunidad para criminales.

Mientras la gobernadora tiktoker de Baja California lanza corazones en las redes sociales, familiares de miles de desaparecidos continúan en las búsquedas.

“El corazón por delante para la gobernadora Marina del Pilar y nosotros llevamos ese corazón roto, ya que no tenemos a nuestros hijos. Nos falta un pedazo de corazón”, dijo Erick Carrillo, del Colectivo Todos Somos Erick Carrillo.

Comisión de búsqueda en BC está colapsada, señalan

Don Erick encabeza uno de los 33 colectivos de familiares de desaparecidos ignorados por la gobernadora Marina del Pilar. “La Comisión Nacional de Búsqueda tiene un desplomo. Está colapsada”, asegura Erick Carrillo.

Las víctimas indirectas de desaparición en esa entidad aseguran que la Fiscalía de Justicia y la Comisión de Búsqueda locales han actuado con negligencia en muchos casos que se pudieron haber resuelto desde hace años.

“Un 95% posiblemente esté en fosa común. Y es triste para nosotros que las autoridades correspondientes de hacer el levantamiento tiren una identificación”, dijo Paola Sandoval, del colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos.

Hallan a desaparecidos en fosas comunes y nadie avisa a familiares

Paulina Solano Díaz y Ramón Sánchez Parra desaparecieron hace cuatro años y sus cuerpos estaban en fosas comunes. “Para que ahora me vengan a decir que tiene 4 años en la fosa común y nadie me dijo eso, cuando hay reporte de desaparición”, reprochó Patricia Parra, familiar de Ramón Guillermo Sánchez Parra.

¿Y ahora cómo dar las malas noticias a quiénes aún tenían una esperanza de encontrarlos con vida? “Mi nieto porque él tenía 4 años cuando ella desapareció. Ahorita me pregunta por ella qué es lo que le puedo responder. Y me dice y por qué no me llama, ya no me quiere. Son cosas que el gobierno no lo entiende”, indicó Alejadrina Díaz, madre de Paulina Jacqueline Solano.

Pero el gobierno de Baja California se hace de oídos sordos y no ha tenido palabras para mitigar el dolor de madres, padres, hijos y hermanos que dejaron parte de sus vidas en el desierto, ranchos o en predios abandonados.

“Y le pido en este momento a la señora gobernadora Marina del Pilar que por favor, que mire, me mire, para que esta agonía que estoy sintiendo ahorita ya se acabe con esta mala noticia”, señaló Patricia Parra.