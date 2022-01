Por conato de incendio evacuan a 72 niños de guardería en Colima

Esta tarde se registró un conato de incendio en la guardería del ISSSTE ubicada sobre la calzada Galván en la ciudad de Colima, por lo que 72 niños fueron desalojados.

Alrededor de las 12:50 de la tarde se reportó el incidente a los equipos de emergencia, pues llegaba un fuerte olor a gas dentro del edificio en donde se ubica la estancia infantil, por lo que 72 niños junto con los trabajadores de la guardería fueron evacuados.

Faltaba una hora para que los pequeños de la estancia infantil Bienestar #80 del ISSSTE comenzaran a salir, pero el conato de incendio apresuró a sus familiares a recogerlos antes de lo previsto.

“Me habló mi hija me dijo que viniera a recogerla porque no sabía que había pasado y ahorita no me dieron ni la pañalerá porque hasta mañana van a ver.... La tenía que recoger más tarde pero me habló mi hija dice quién sabe que pasó...”, relató Concepción Mungía, abuela de una pequeña.

El director de Protección Civil de Colima, Erick Sánchez informó que se utilizó en esta emergencia un equipo que se utiliza para el combate de incendios y se encontró que “una bomba por ahí tuvo un corto, un sobrecalentamiento, no pasó a mayores nada más los daños en unos cables, la psicosis que generó".

“Salía humo y corrimos por los niños”, relata cocinera

Los trabajadores narraron cómo vivieron este desalojo de la guardería debido a un conato de incendio; la cocinera de la guardería, Antonia García relató que cuando vieron salir en humo corrieron por los niños.

“Luego luego agarramos a los salones y a los más bebés, los más chiquitos los empezamos a sacar. Ya venía yo atrás con el bebé cargando y venían los compañeros, les decía no se suelten, no se suelten, agárrense y llegamos y ahí nos dieron asilo. Pusieron colchonetas y los papas han estado viniendo por sus niños. Gracias a Dios estamos bien”, relató Antonia.

Mientras tanto, parte del personal se enfocaba en apagar el fuego para evitar que se extendiera, como pudieron, las cocineras, maestras y doctoras desalojaban a 72 niños y niñas desde 45 días de nacidos y algunos años de edad y fueron llevados afuera de locales comerciales, donde los resguardaron marinos y policías mientras sus padres llegaban.

La nutrióloga de la estancia infantil, Ernestina Flores, narra que “fue rapidísimo el desalojo, se hacen las llamadas pertinentes a las partes donde se deben hacer las llamadas y en un santiamén llegaron Guardia Nacional, tránsito, Policía. No estamos solas. Los sacamos todo, como yo soy jefa de área 72, yo me traje dos pero es nuestra responsabilidad los 72" (niños).

En los próximos días, personal de Protección Civil determinará mediante un peritaje cuáles son los daños para determinar la fecha en que puedan regresar los pequeños a su guardería .