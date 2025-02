Atrapan a colombiano de préstamos ‘gota a gota’ en Edomex tras exigir dinero a mujer en Texcoco

Un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido en el municipio de Texcoco, Estado de México (Edomex), tras ser denunciado por una mujer, quien contó a las autoridades que este sujeto se acercó a ella y, con violencia, le exigió dinero por concepto de un pago pendiente de un supuesto préstamo bajo la modalidad gota a gota.

Luego de que las autoridades tomaron conocimiento de esta situación, realizaron la búsqueda de la persona referida y el presunto responsable fue ubicado.

¿Cómo fue detenido sujeto colombiano ligado a préstamos gota a gota?

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal realizaban patrullajes de vigilancia cuando al circular sobre la avenida Tenería, en el Barrio de La Conchita, fueron abordados por una mujer.

La mujer denunció que momentos antes un sujeto le solicitó con violencia el pago pendiente de un supuesto préstamo y contó que el individuo andaba en una motocicleta roja, la cual circulaba metros adelante.

Prestamista gota a gota, presunto miembro de banda de secuestradores

Los oficiales lo alcanzaron sobre la misma vialidad y con comandos verbales le marcaron el alto a conductor, a fin de realizar una revisión física. Tras llevar a cabo la inspección, encontraron entre las pertenencias del individuo dos teléfonos celulares.

El hombre fue detenido como probable implicado en el delito de requerimiento ilícito de pago. Se trata de Carlos “N”, de 27 años de edad.

El presunto responsable, junto con los indicios asegurados, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

De acuerdo con las indagatorias, podría pertenecer a un grupo delictivo que se dedica al secuestro, por lo tanto, las averiguaciones continúan.

En el municipio de 📍 #Texcoco, personal de esta dependencia, en coordinación con policías locales, detuvo a un probable implicado del delito de requerimiento ilícito de pago, quien es de nacionalidad colombiana. pic.twitter.com/DR4gxHCJcK — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) February 27, 2025

¿Qué son los préstamos gota a gota y cómo operan los estafadores?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los denominados préstamos gota a gota son créditos informales, los cuales al adquirirlos pueden generar consecuencias.

Este tipo de estafa impacta principalmente a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes. Los estafadores se acercan a la víctima para ofrecerle un préstamo, el cual resulta ser muy atractivo, además ofrecen dinero de forma rápida e inmediata, sin fiadores o garantías, de intereses bajos.

Una vez que la persona acepta, el monto se deposita hasta en un día, el único requisito es tener un negocio familiar y contar con una identificación oficial. Sin embargo, pese a los intereses bajos, la deuda aumenta hasta que se vuelve impagable.

Cuando la víctima ya no puede pagar, los delincuentes los amenazan, e incluso, golpean y roban mercancía. La Condusef señala que con este tipo de fraude, las víctimas no pueden imponer una denuncia debido a que no se firmó ningún contrato, ya que el préstamo solo se hizo de palabra.