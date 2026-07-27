“No podemos permitir que se afecte a quienes sí estudiaron": La UNAM instala comisión para revisar examen de admisión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sigue trabajando para esclarecer las dudas que surgieron alrededor del examen de ingreso a licenciatura 2026. El rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló una Comisión Técnica integrada por especialistas en educación, estadística, inteligencia artificial, matemáticas, derecho y tecnologías de la información, que revisará tanto el procedimiento como los resultados del proceso de selección.

El objetivo, explicó el rector, es conocer exactamente qué ocurrió, garantizar un acceso justo para quienes presentaron el examen y ofrecer una respuesta clara a los más de 158 mil aspirantes que participaron en la convocatoria. Mientras tanto, las inscripciones de nuevo ingreso permanecerán suspendidas.

¿Por qué la UNAM creó una comisión para revisar el examen de admisión 2026?

Leonardo Lomelí pidió a los integrantes trabajar con plena autonomía y solicitar toda la información que consideren necesaria, además de llamar a comparecer a los funcionarios involucrados en el proceso si así lo requieren.

El rector aseguró que ninguna posibilidad está descartada y que la prioridad es esclarecer los hechos, proteger a quienes realizaron el examen de manera honesta y sin trampa y fortalecer los mecanismos de ingreso para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

También urgió a que los primeros resultados de la revisión se presenten en los próximos días para brindar certeza a miles de jóvenes que siguen esperando una definición sobre su ingreso.

#BoletínUNAM Instala el #RectorLomelí la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/P6broyMMln pic.twitter.com/wXF38MruM0 — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

¿Quiénes integran la Comisión Técnica que revisará el examen de la UNAM?

La Comisión Técnica quedó conformada por 16 especialistas con experiencia en educación, evaluación, matemáticas, inteligencia artificial, derecho, ciencias y tecnologías de la información. Ellos serán los encargados de revisar el procedimiento y los resultados del examen de admisión 2026.

Eduardo Bárzana García (presidente de la Comisión Técnica). Doctor en Biotecnología e ingeniero químico. Profesor e Investigador Emérito; fue secretario general de la UNAM , director de la Facultad de Química e integrante de la Junta de Gobierno.

(presidente de la Comisión Técnica). Doctor en Biotecnología e ingeniero químico. Profesor e Investigador Emérito; fue secretario general de la , director de la Facultad de Química e integrante de la Junta de Gobierno. Joaquín Narro Lobo (secretario técnico). Abogado. Fue secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y actualmente dirige la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM .

(secretario técnico). Abogado. Fue secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y actualmente dirige la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la . Carlos Arámburo de la Hoz. Bioquímico e Investigador Emérito. Ha sido coordinador de la Investigación Científica, director general de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y director del Instituto de Neurobiología de la UNAM .

Bioquímico e Investigador Emérito. Ha sido coordinador de la Investigación Científica, director general de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y director del Instituto de Neurobiología de la . Eduardo Backhoff Escudero . Psicólogo educativo y especialista en evaluación. Expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), preside el Consejo Directivo de Métrica Educativa A.C. y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

. Psicólogo educativo y especialista en evaluación. Expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), preside el Consejo Directivo de Métrica Educativa A.C. y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Héctor Benítez Pérez . Ingeniero Mecánico Eléctrico. Fue director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) y actualmente encabeza la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM .

. Ingeniero Mecánico Eléctrico. Fue director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) y actualmente encabeza la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la . Alejandro Frank Hoeflich . Físico e Investigador Emérito. Fue director del Instituto de Ciencias Nucleares y coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad; recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y es miembro de El Colegio Nacional.

. Físico e Investigador Emérito. Fue director del Instituto de Ciencias Nucleares y coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad; recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y es miembro de El Colegio Nacional. María Soledad Funes Argüello . Bióloga. Fue directora del Instituto de Fisiología Celular y actualmente es coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM .

. Bióloga. Fue directora del Instituto de Fisiología Celular y actualmente es coordinadora de la Investigación Científica de la . Ruth Selene Fuentes García . Actuaria con doctorado en Ciencias, especializada en probabilidad y estadística. Coordina el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias.

. Actuaria con doctorado en Ciencias, especializada en probabilidad y estadística. Coordina el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Alma Maldonado Maldonado . Pedagoga e investigadora del Cinvestav. Fue profesora asistente del Centro de Estudios de Educación Superior de la Universidad de Arizona y es especialista en políticas de educación superior.

. Pedagoga e investigadora del Cinvestav. Fue profesora asistente del Centro de Estudios de Educación Superior de la Universidad de Arizona y es especialista en políticas de educación superior. Ramsés Humberto Mena Chávez . Actuario e Investigador Titular C. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS).

. Actuario e Investigador Titular C. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS). Pablo Pruneda Gross . Abogado y titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM. También coordinó la Comisión de Análisis Normativo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

. Abogado y titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM. También coordinó la Comisión de Análisis Normativo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Lucía Guadalupe Monroy Cazorla . Psicóloga. Fue directora general adjunta de los Exámenes de Ingreso y directora general adjunta Técnica y de Investigación del Ceneval.

. Psicóloga. Fue directora general adjunta de los Exámenes de Ingreso y directora general adjunta Técnica y de Investigación del Ceneval. Alejandro Pisanty Baruch . Químico. Fue coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, así como director general de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM. También ha participado en organismos internacionales de gobernanza de Internet.

. Químico. Fue coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, así como director general de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM. También ha participado en organismos internacionales de gobernanza de Internet. Juan José Rivaud Gallardo . Matemático. Fue director ejecutivo de Infotec y actualmente dirige los Sistemas Nacionales de Información Científica de la SECIHTI.

. Matemático. Fue director ejecutivo de Infotec y actualmente dirige los Sistemas Nacionales de Información Científica de la SECIHTI. Roberto Rodríguez Gómez . Sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También dirigió el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior.

. Sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También dirigió el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior. Elisa Speckman Guerra. Historiadora. Presidenta del Comité Universitario de Ética (CUÉTICA), integrante de la Academia Mexicana de la Historia y exdirectora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

Este grupo deberá entregar en los próximos días un diagnóstico sobre el proceso de admisión 2026, con el que la UNAM definirá la ruta a seguir y dará certeza a los miles de aspirantes que esperan una resolución.

"La universidad se tiene que poner del lado de aquellos que estudiaron que se prepararon, que buscaron en el examen de ingreso, la oportunidad de acceder a la educación superior".



Así lo aseguró el rector de la @UNAM_MX, Leonardo Lomelí, al instalar el Comité que revisa el… pic.twitter.com/4DGegd0vOx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 27, 2026

¿Por qué la UNAM suspendió las inscripciones de licenciatura?

Como parte de esta revisión, la UNAM suspendió temporalmente las inscripciones de primer ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1, que comenzarían el 27 de julio.

La universidad explicó que la medida permanecerá vigente hasta que la Comisión Técnica entregue su informe, con el fin de garantizar transparencia, certeza jurídica y apego a la legislación universitaria. Las nuevas fechas para la entrega de documentos e inscripción serán anunciadas una vez concluya la investigación.

¿Qué pasó con el examen de admisión de la UNAM 2026?

La revisión comenzó después de que especialistas detectaran resultados estadísticamente inusuales en el primer examen de admisión aplicado completamente en línea.

Entre los casos que llamaron la atención destacan nueve aspirantes con puntaje perfecto (120 aciertos) en Medicina, además de incrementos importantes en los puntajes mínimos de ingreso de varias licenciaturas.

Especialistas como Luis Maciel, Jesús Emmanuel Vázquez y el propio Eduardo Backhoff señalaron que el comportamiento de las calificaciones fue muy diferente al observado en años anteriores, por lo que consideraron necesaria una revisión técnica del proceso.

La UNAM informó que 158 mil aspirantes presentaron el examen, 22 mil obtuvieron un lugar y alrededor del 2% de las evaluaciones fueron canceladas tras detectarse intentos de hacer trampa. Hasta ahora, la universidad ha precisado que no existe evidencia pública que confirme un fraude generalizado, aunque la investigación continúa para determinar si hubo irregularidades.

