¿Qué significa el color de tu acta de nacimiento en México y cuáles formatos siguen vigentes?

Al buscar entre tus documentos personales, seguramente notas diferencias y te preguntas qué significa el color del acta de nacimiento que tienes. ¿Te has preguntado si esto tiene un significado en especial? Te contamos los detalles.

Mito vs. realidad: ¿por qué hay actas de nacimiento de color verde, roja y café?

Históricamente, cada oficina de registro civil en los distintos estados del país emitía los registros utilizando diferentes tipos de papel seguridad y diseños propios. Esta independencia administrativa y los cambios de gobierno a lo largo de las décadas provocaron que hoy existan formatos de color rojo, café o múltiples tonalidades de verde.

El tono del papel sólo refleja el año y el estado donde las autoridades expidieron tu registro original. Ningún tono específico resta validez legal a tu documento de identidad.

¿Cuál es el formato y color oficial del acta de nacimiento?

Para solucionar la variedad de diseños, el gobierno federal implementó el Formato Único de Acta de Nacimiento en el año 2015. Esta iniciativa busca estandarizar el documento a nivel nacional para facilitar su validación. Este diseño oficial y homologado presenta un patrón verde característico e integra medidas de seguridad tecnológicas avanzadas, como folios impresos, códigos de barras y códigos QR.

Además de unificar el aspecto visual, las autoridades modernizaron el sistema para democratizar el acceso a la identidad. Ahora puedes obtener tu documento por internet y la autoridad correspondiente valida su autenticidad mediante la lectura electrónica del código QR.

Por lo tanto, cuando descargas el archivo digital oficial, debes imprimirlo en papel bond blanco tamaño carta. Las dependencias gubernamentales reconocen esta impresión estándar sin exigir que busques un papel especial.

¿Aún aceptan actas de nacimiento antiguas para hacer trámites?

Las instituciones gubernamentales, educativas y privadas todavía aceptan los formatos antiguos para cualquier tipo de proceso administrativo. Las actas rojas, cafés o verdes de años anteriores mantienen su total vigencia legal en todo el territorio nacional.

El único requisito indispensable para usar tus documentos antiguos consiste en conservarlos en buenas condiciones, es decir, que el acta de nacimiento no tenga tachaduras, roturas, manchas o texto ilegible que impida leer tus datos correctamente.

¿Cómo descargar el acta de nacimiento certificada en línea?

Para obtener una copia digitalizada del acta de nacimiento, es necesario tramitar la LlaveMX e ingresar al sitio oficial de la Plataforma Nacional del Registro Civil. Después es necesario ingresar la CURP o los datos personales solicitados (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento).

También hay que realizar un pago, el cual varía según la entidad federativa en la que se registró el documento. Después de ello, el sistema entregará un documento PDF con el acta de nacimiento, disponible para imprimir en papel bond común.