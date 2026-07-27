Eclipse solar del 12 de agosto: ¿Los animales pueden quedar ciegos o volverse más agresivos?

El eclipse solar de 12 de agosto está cada vez más cerca, y aunque algunos países podrán observar el fenómeno de manera parcial, también hay regiones que quedarán a oscuras por dos minutos. Un evento único que involucra cambios en el comportamiento de los animales, así como riesgos de mirar directamente al Sol.

Como pasa en los eclipses solares, cuando la Luna se interpone entre el astro rey y la Tierra, se genera un bloqueo de luz total. En esta oscuridad repentina, suele bajar la temperatura, se modifica el paisaje y la humedad; cambios que no solo nosotros percibimos, sino también nuestras mascotas.

¿Cambia el comportamiento de los animales durante un eclipse solar?

Los expertos coinciden en que es difícil precisar los cambios conductuales que experimentan los animales durante un eclipse solar total, ya que se trata de un fenómeno astronómico que puede llegar a tardar décadas en repetirse y, además, no suele ocurrir en el mismo lugar.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, cuando ocurre el eclipse, estos seres vivos actúan como si la noche hubiera llegado; aunque esto solo dura minutos por lo que no existe un desajuste en su reloj biológico como tal.

Si bien, no existe evidencia de que la noche repentina los vuelva más agresivos, sí se ha encontrado que esto puede causarles confusión o desorientación. Además, las especies más sensibles a los cambios en la luz pueden presentar conductas asociadas con el estrés.

On Aug. 12, a total solar eclipse will cross Greenland, Iceland, and Spain — and NASA science will be there! ☀️🌑🔭



We're flying high-altitude jets and launching scientific balloons to study the Sun and the eclipse's effects on us: https://t.co/zPn8UavJ3m



📸: NASA/Ernie Wright pic.twitter.com/wVJzVGJ3Ao — NASA Solar System (@NASASolarSystem) July 27, 2026

Así influye un eclipse solar en el reloj biológico de los animales

Los animales cuentan con un reloj biológico, también llamado ciclo circadiano, que regula procesos como ciclos de sueño, la actividad locomotora, la alimentación, la temperatura corporal, etcétera.

Este reloj permite anticipar cambios cíclicos del entorno, con el fin de que puedan generar respuestas adaptativas en su ambiente. Un eclipse no altera ese reloj interno, pero sí provoca respuestas inmediatas ante un cambio brusco en la luz.

Estos son algunos de los comportamientos observados en distintas especies,según la Universidad Complutense de Madrid:



Aves : reducen o detienen el vuelo, dejan de cantar y algunas regresan a sus nidos

: reducen o detienen el vuelo, dejan de cantar y algunas regresan a sus nidos Insectos : las especies diurnas, como mariposas y abejas, disminuyen su actividad o buscan refugio., mientras los grillos o luciérnagas, comienzan a comportarse como si fuera de noche.

: las especies diurnas, como mariposas y abejas, disminuyen su actividad o buscan refugio., mientras los grillos o luciérnagas, comienzan a comportarse como si fuera de noche. Abejas : muchas dejan de recolectar néctar y regresan a la colmena.

: muchas dejan de recolectar néctar y regresan a la colmena. Mamíferos : el ganado puede dejar de pastar y dirigirse a los establos.Los murciélagos llegan a salir de sus refugios.

En mascotas como perros y gatos, la reacción suele ser mínima, aunque algunos muestran curiosidad por el cambio.

¿Cómo reaccionarán los animales durante el #eclipse de sol? 🌞🐘@TerraNaturaZoo

El próximo 12 de agosto viviremos un fenómeno extraordinario: un #eclipse total de sol. Y mientras todos miran al cielo, los equipos de varios zoos de @AIZAorg estarán grabando a los animales. pic.twitter.com/0cXJpGfc8m — Terra Natura Benidorm (@TerraNaturaZoo) July 27, 2026

¿Qué les pasa a las mascotas si ven un eclipse solar?

¿Se quedan ciegos los perros si ven un eclipse de Sol? Aquí ocurre lo mismo que con el ser humano. Si nuestras mascotas miran directamente el evento durante demasiado tiempo, sí existe un riesgo de daño ocular en la retina.

Pero etólogos señalan que en la práctica, la mayoría de los a nimales ni siquiera fijan la mirada en el Sol . Por instinto suelen apartar la vista, a comparación de los humanos que por “curiosidad” lo queremos ver directamente.

Para que los perros o gatos no tengan problemas durante un eclipse, lo mejor es mantenerlas dentro de casa, con cortinas o persianas cerradas si entra mucha luz.

También se recomienda no sacarlas a pasear y mucho menos obligarlas a mirar el eclipse o ponerles los lentes porque no están diseñados para ellas.

Ciudades que podrán observar el eclipse solar del 12 de agosto

La franja de visibilidad del eclipse solar cruzará España de oeste a este, para después avanzar hacia el sureste de la península y hacia Baleares.

De acuerdo con la NASA, el evento se podrá ver de manera total en ciudades de España, Islandia, Groenlandia y el norte de Rusia. mientras que parcialmente se verá en el norte de Norteamérica y el oeste de África.

Algunas de las ciudades que podrán ver el eclipse de Sol total este 12 de agosto son:

