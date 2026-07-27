Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 27 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor en México? Consulta el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en la República Mexicana con magnitud, epicentro y reporte de autoridades.
¿Sentiste un movimiento extraño? Consulta el minuto a minuto de todo temblor acontecido en México con epicentro, magnitud y el reporte actualizado de las autoridades del Servicio Sismológico Nacional, SSN.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.
¿Por qué tiembla tanto en México?
México tiembla tanto porque gran parte del territorio está sobre la Placa Norteamericana, mientras que desde el Pacífico las placas de Cocos y Rivera empujan con fuerza para meterse por debajo del continente.
Al chocar, las rocas se traban y acumulan presión durante años hasta que se liberan de golpe, generando las ondas sísmicas.
A esto se le suma el roce con la Placa del Pacífico en el noroeste y la del Caribe en el sureste, convirtiendo al país en una zona de intensa fricción tectónica.
EN VIVO temblor hoy 27 de julio en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo de 4.2 sacude Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.2 la mañana de este lunes 27 de julio de 2026 en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas.
El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el mar, a 142 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.