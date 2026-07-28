Oficial | SEP revela las fechas de las vacaciones de Semana Santa para el ciclo escolar 2026-2027

El lunes 31 de agosto, millones de alumnos darán comienzo al ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP); un calendario que contempla 185 días de clases en todo el año, pero ¿en qué fechas caen las vacaciones de Navidad y de Semana Santa?

Como es de costumbre, durante la temporada de vacaciones, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán gozar de dos semanas de descanso, aunque algunos días feriados cambiarán.

Ciclo escolar 2026-2027: ¿Qué día salen de vacaciones los alumnos de la SEP?

Para el nuevo año, el calendario de la SEP contempló días feriados oficiales, viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE) y las respectivas semanas de vacaciones de diciembre-enero, así como las vacaciones de Semana Santa.

De esta forma, los alumnos tendrán alrededor de 46 días sin clase, incluyendo las 6 festividades que marca la SEP, 8 puentes, periodos vacacionales y otros días no lectivos, sin contar los fines de semana.

Los periodos vacaciones quedaron repartidos de la siguiente manera:

Vacaciones decembrinas del ciclo escolar 2026-2027



Último día de clases: viernes 18 de diciembre

Inicio y fin de vacaciones: lunes 21 de diciembre al martes 5 de enero de 2027

Suspensión de clases: Día de Reyes (6 de enero de 2027)

Regreso a clases: jueves 7 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa



Último día: Viernes 19 de marzo

Inicio y fin de clases: lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril

Regreso a clases: Lunes 5 de abril¿Cuándo empieza el nuevo ciclo escolar de 2026 a 2027?

¡Ya falta poco! El ciclo escolar inicia oficialmente el lunes 31 de agosto de 2026 para millones de alumnos que cursan preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas o privadas.

A diferencia del ciclo escolar anterior, son pocos los estados que contemplan modificaciones en el inicio de clases, ya que este año el calendario no se vio afectado por la celebración del Mundial de 2026.

Lista de útiles de la SEP para el nuevo ciclo escolar 2026-2027

Con el fin de que los padres de familia puedan realizar con tiempo la compra de los útiles escolares, la SEP dio a conocer la lista oficial de los materiales que utilizarán los alumnos de los 6 grados de primaria y secundaria.

Primer grado



2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Lápices de colores de madera o pinturas

50 hojas blancas

Segundo grado



2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño

profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Lápices de colores de madera o pinturas de cera

50 hojas blancas

Tercer grado



2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Una regla de plástico

Lápices de colores de madera

50 hojas blancas

Cuarto grado



4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

Una caja de lápices de colores de madera

Un juego de geometría

50 hojas blancas

Quinto grado



4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

Una caja de lápices de colores de madera

Un juego de geometría

50 hojas blancas

Sexto grado

