Combi de transporte público vuelca en la Autopista México-Pachuca; hay un muerto y 13 heridos

La combi de transporte público circulaba en la Autopista México-Pachuca con dirección a Indios Verdes; equipos de emergencia acudieron a atender a los heridos.

Escrito por: César Contreras
Una combi del transporte público volcó mientras circulaba en la Autopista México-Pachuca durante las primeras horas de este domingo 24 de agosto de 2025.

El percance ocurrió a la altura de la colonia San Pedro Xalostoc, en Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), cuando la unidad circulaba en dirección a la terminal Indios Verdes del Metro CDMX.

Tras el siniestro, uno de los pasajeros desafortunadamente falleció en el lugar, mientras que 13 personas quedaron lesionadas. Personal de Protección Civil acudió a atender a los heridos. Debido al accidente hay severas complicaciones viales en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Los primeros reportes indican que, aparentemente, el conductor de la combi viajaba a exceso de velocidad y sin falta de precaución lo que ocasionó la volcadura en la Autopista México-Pachuca esta mañana.

Información en desarrollo.

