Comité Técnico de Evaluación del INE suma más de 20 juicios electorales

En punto de las 12 horas de este miércoles 15 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México (TEPJF) tendrá que resolver más de 20 juicios electorales en contra del Comité Técnico de Evaluación (CTE) del Instituto Nacional Electoral (INE), esto, por el tema de los aspirantes a los consejeros del órgano electoral, entre ellos se encuentra el de la consejera Carla Humphrey.

Entre los nombres de que quienes presentaron juicios electorales al Comité Técnico de Evaluación del INE se encuentran:



Juan Correa López.

Adrianha Rangel Flores.

Alex Walter Díaz García.

Luis Ricardo Galguera Bolaños.

Jorge Garza Talavera.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.

Gerardo García Marroquín.

Jorge Miguel Valladares Sánchez.

José Jesús Nava Ramírez.

Luis Guillermo Saldaña Moreno.

Jorge García de Alba Hernández.

Freddie Aguilar Aguilar.

Brenda Elizabeth García Díaz.

Eleccion de consejeros del INE

|Archivo del INE

Tribunal Electoral plantea dejar fuera a Carla Humphrey por la presidencia del INE

Carla Humphrey, consejera electoral, podría enfrentarse a la traba por la presidencia del INE, pues un magistrado de la TEPJF promovió un proyecto de resolución en el que se ratifica la medida impuesta por el Comité Técnico de Evaluación.

La razón es que, se afirma, Carla Humphrey no podría competir por la presidencia del INE y así ser sucesora de Lorenzo Córdova Vianello, porque se trataría de una reelección.

En consecuencia, la consejera electoral promovió un juicio electoral ante el Tribunal Electoral para que se revisara dicha decisión, esto con la finalidad de que se le permita competir por la presidencia del INE.

Presentan juicios electorales por supuestos irregularidades en el proceso

Gerardo García Marroquín, director General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que promovió un juicio electoral por supuestas "irregularidades".

Según García Marroquín, revisó los 10 reactivos donde el Comité Técnico de Evaluación señaló como erróneos y comprobó que sus respuestas, supuestamente, son correctas.

Uno de los principales argumentos es que el listado preliminar del 8 de marzo señalaba que el Comité Técnico de Evaluación determinó que serían elegidos la mitad de mujeres y la mitad de hombres, es decir, alrededor de 127 por cada uno; sin embargo, solo eligieron a 102 sin justificar la razón.