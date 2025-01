La forma efectiva de cambiar el nombre de un lugar en Google Maps

Modificar la información de la ficha de un lugar en Google Maps es esencial para tener mayor precisión y utilidad dentro de la plataforma y que los usuarios puedan ubicar el sitio que deseas rápidamente. A continuación, te diremos los procedimientos oficiales de Google para cambiar el nombre de un lugar, agregar una nueva ubicación y eliminar un negocio en Google Maps.

¿Cómo cambio el nombre de un lugar en Google Maps?

En el caso de que encuentres un error en el nombre de un lugar o desees actualizarlo, puedes sugerir una edición siguiendo estos sencillos pasos:



Abre Google Maps. Busca el lugar que deseas modificar o selecciónalo directamente en el mapa. Haz clic en “Sugerir una edición”. Selecciona “Cambiar nombre y otros detalles”. Realiza las modificaciones necesarias y sigue las instrucciones indicadas para enviar tus comentarios.

Recuerda que es recomendable agregar una foto que respalde tu sugerencia, ya que esto ayuda a Google a verificar la información proporcionada.

¿Cómo agregar un lugar para que aparezca en Google Maps?

Si notas que falta un lugar en Google Maps, puedes añadirlo de la siguiente manera:



Abre Google Maps. Busca la dirección del lugar que deseas agregar. Dentro de la ficha que muestra la dirección indicada haz clic en “Agregar un lugar”. Completa la información requerida (nombre, categoría y dirección). Envía la información para que sea revisada.

Una vez que la información que ingresaste sea aprobada, el lugar se mostrará públicamente en el mapa. Esto podría tardar algunos días, por lo que es importante revisar seguido si los cambios fueron aplicados correctamente.

¿Cómo eliminar un negocio de Google Maps?

Por último, si encuentras un negocio que ya no existe o que se encuentra duplicado en Google Maps, puedes solicitar su eliminación siguiendo estos pasos:



Abre Google Maps. Busca el negocio que deseas eliminar. Haz clic en “Sugerir una edición”. Selecciona “Cerrar o eliminar”. Elige la opción que mejor describa la situación, como “Cerrado permanentemente” o “Duplicado”. Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tu sugerencia.

En este caso es importante proporcionar información precisa y, si es posible, evidencia que respalde tu solicitud. Con esto facilitarás el proceso de verificación por parte de Google.

Aportar información precisa y actualizada en una ficha de Google Maps no solo mejora la experiencia de los usuarios, sino que también ayuda a incrementar la utilidad de la plataforma. Así que, si has encontrado algún error o quieres dar más especificaciones de un lugar, no dudes en seguir estos pasos para mejorar la ficha en Google Maps.