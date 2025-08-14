Puede espiar y cargar 2 toneladas de armamento: Así es el dron de EU que sobrevoló Valle de Bravo

El pasado miércoles 13 de agosto, un evento inusual captó la atención de varias personas, pues un dron de gran tamaño sobrevoló Valle de Bravo, en el Estado de México. No se trataba de un dispositivo recreativo, sino del MQ-9B Guardian, una aeronave no tripulada de última generación fabricada por General Atomics Aeronautical Systems. Este dron, conocido por su versatilidad y capacidades avanzadas, es una pieza clave en las operaciones de inteligencia y seguridad de Estados Unidos y aquí te contamos más de este dispositivo.

El MQ-9B SkyGuardian, dron de élite de #EU, voló casi dos horas sobre el #Edomex, a petición del gobierno mexicano.



Puede espiar, atacar por aire o mar y cargar 2 toneladas de armamento y despegó desde #Texas



Nadie lo anunció… hasta que fue imposible ocultarlo.… pic.twitter.com/9pap34kKHT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025

¿Cómo es el dron de Estados Unidos que sobrevoló Valle de Bravo?

El MQ-9B Guardian es mucho más que un simple dron, es un dispositivo de última tecnología que utiliza la Fuerza Aérea de Estados Unidos y estas son algunas de sus características:



Tiene una capacidad para volar hasta 40 horas de manera ininterrumpida , puede cubrir extensas áreas y misiones de larga duración sin necesidad de aterrizar.

, puede cubrir extensas áreas y misiones de larga duración sin necesidad de aterrizar. Es una plataforma ideal para tareas de inteligencia, ya que puede recopilar información de alta calidad desde más de 12 mil metros de altura . Para lograrlo, utiliza sensores de última generación, incluyendo visión infrarroja para operar tanto de día como de noche.

. Para lograrlo, utiliza sensores de última generación, incluyendo para operar tanto de día como de noche. Sus 24 metros de envergadura y su sistema de evasión y prevención de colisiones le permiten volar de manera segura en diversos espacios aéreos, minimizando riesgos.

y su sistema de evasión y prevención de colisiones le permiten volar de manera segura en diversos espacios aéreos, minimizando riesgos. El SkyGuardian puede realizar misiones de inteligencia, pero también está diseñado para apoyar en ataques aéreos o marítimos . Además, está preparado para operar en cualquier tipo de clima .

. Además, está preparado para operar en . Una de sus características más destacadas es que puede transportar hasta dos toneladas de armamento de forma externa, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para misiones de defensa y seguridad.

¿Por qué sobrevoló Valle de Bravo?

Expertos en seguridad, como el periodista Oscar Balmen, indicó que Tejupilco es el bastión de Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, y su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El fresa, líderes de La Nueva Familia Michoacana, una de las siete organizaciones clandestinas mexicanas declaradas como terrorista por Estados Unidos.

El colmo: autoridades federales admiten que ni presos pueden controlar a los criminales.



Desde las cárceles siguen operando, según dijo hoy el secretario de Seguridad.



¿Entonces quién manda? Además; este miércoles, un dron militar de EU sobrevoló municipios del Edomex como… pic.twitter.com/793DRn3Moe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 13, 2025

Sin embargo, el gobierno de México, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no dio más detalles sobre los trabajos de investigación que estaban haciendo.