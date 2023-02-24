¿Cómo es una escuela en Ucrania en medio de la guerra?

Se cumplió un año de la guerra Rusia-Ucrania que obligó a 19 millones de personas a escapar de los bombardeos, los que se quedaron tratan de continuar con sus vidas en un país devastado; incluso los más pequeños acuden a la escuela.

Lucy Bravo, reportera de Fuerza Informativa Azteca (FIA), acudió a una escuela en Ucrania, donde las materias de idiomas y matemáticas pasaron a segundo plano; ahora los salones se convirtieron en refugio antibombas y los maestros enseñan a disparar.

Este plantel al que anteriormente acudían mil 100 estudiantes, hoy en día alberga solo a 800, y aquellos que tienen entre 16 y 18 años reciben entrenamiento militar con un instructor que les muestra cómo utilizar una AK-47.

Los alumnos aprenden a desmontar un arma en escasos 13 segundos, cómo manipular los componentes, cómo darle mantenimiento, cómo limpiarla, colocar municiones y disparar.

Sin embargo, esta formación la han recibido desde hace muchos años, pero ahora en medio de la guerra toma más relevancia, ya que se ha vuelto una cuestión de supervivencia.

¿Quiénes pueden portar armas en Ucrania?

Además de los elementos de seguridad, en Ucrania algunos civiles tienen permitido utilizar armas como protección por la naturaleza de su trabajo, entre ellos los periodistas y los jueces.

Y todos están preparados para dispararlos, pues mientras atienden sus materias normales, también aprenden a disparar.

