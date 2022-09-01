Niños en Ucrania regresan a clases en medio del conflicto

Tras seis meses de conflicto armado entre Ucrania y Rusia, llegó el regreso a clases en Kiev y otras ciudades ucranianas. Los graves daños a las infraestructuras de varias ciudades no fueron impedimento para darle la bienvenida a los niños en las escuelas.

Algunos estudiantes llegaron a su escuela sosteniendo globos azules y amarillos, los colores de la bandera de Ucrania, otros llevaban sus camisas bordadas, pero todos lucían contentos por el regreso a clases y así lo mostraron en sus fotos.

“No tenemos derecho a proyectar nuestros miedos en nuestros hijos. Esperamos lo mejor”, dijo a Reuters Tetiana, madre de un niño de primer grado en Bucha, una de las ciudades más golpeadas por la guerra.

Durante los primeros meses de la ocupación, las escuelas en Bucha sirvieron como refugio antibombas y hospitales improvisados para los residentes locales que se escondían de las fuerzas rusas.

|Reuters

Y aunque en marzo el Ejército de Moscú abandonó la ciudad, y las escuelas se reabriero para los niños, el refugio antibombas sigue siendo una parte importante del edificio para la seguridad de los niños.

“Espero que los niños no tengan que ir allí, pero tienen que aprender, estar entre sus compañeros. Así que espero que todo esté bien”, agregó Tetiana.

Regreso a clases en Ucrania

El Ministerio de Educación anunció durante el regreso a clases en Ucrania, que cerca de dos mil 300 escuelas fueron bombardeadas por las tropas rusas y 286 fueron destruidas por completo, desde el 24 de febrero cuando Vladimir Putin anunció lo que él llamó “una operación militar especial”.

Además, más de 350 niños murieron y 586 resultaron heridos, de acuerdo con datos proporcionados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), aunque las autoridades ucranianas aseguran que el número podría ser mucho mayor.

Niños refugiados también regresan a clases

Sin embargo, el regreso a clases en Ucrania no aplicó para todos los niños, pues muchos se encuentran como refugiados en países vecinos, hasta que las tropas rusas salgan de su país y ellos puedan regresar a retomar su vida.

Aunque algunas naciones como Polonia, se prepararon para abrir espacios en sus escuelas para los estudiantes ucranianos, como la primaria Tadeusz Tadeusz Gajcy No 58 de Varsovia, a donde llegaron algunos estudiantes refugiados y fueron recibidos con banderas de su país a la entrada.

