¿Se puede evitar el contagio de poliomielitis?

El Ministerio de Salud de Perú confirmó el miércoles 22 de marzo que el país sudamericano registró su primer contagio de poliomielitis en 32 años. El paciente es un bebé de un año, cuyos tutores postergaron su vacunación.

Las autoridades peruanas indicaron que este caso no indica que el virus causante de la polio se encuentre actualmente en el país andino.

La poliomielitis, también conocida como polio, es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus del mismo nombre, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

¿Cómo se transmite la polio?

Por lo general, el virus de la polio se transmite de persona a persona mediante las heces de un individuo infectado, principalmente a través del agua o alimentos contaminados. En algunos casos se ha llegado a detectar que este virus se transmite a partir de secreciones respiratorias.

La parálisis es el síntoma más grave asociado a la poliomielitis porque puede provocar discapacidad permanente, e incluso la muerte. Se estima que entre 2 y 10 de cada 100 personas que tienen parálisis por infección por el virus de la polio mueren debido a que el virus también puede afectar a los músculos respiratorios.

¿Quiénes son más propensos a contagiarse de poliomielitis?

Las personas menores de 15 años de edad no vacunadas contra la polio tienen el mayor riesgo de adquirir este virus. En particular, los menores de cinco años son más susceptibles a contagiarse. El riesgo se incrementa cuando el paciente frecuenta a otras no vacunadas. También las malas condiciones de higiene incrementan las posibilidades de infectarse de poliomielitis.

Durante la década de 1980, se estima que la polio paralizaba a casi 1.000 niños a nivel mundial. En América Latina, el último caso detectado se registró en agosto de 1991 también en Perú. En 1990 se registró el último caso de poliomielitis en México y en 1994 la OPS declaró al país libre de poliomielitis ocasionada por virus silvestre.

¿Hay cura o tratamiento para la poliomielitis?

La OPS afirma que actualmente no existe un antiviral o medicamento que detenga la progresión de la polio. Una porción menor de enfermos presenta síntomas que pueden afectar al cerebro y a la médula espinal, como meningitis o parálisis, que es el síntoma más grave de la enfermedad y la cual puede ser permanente.

En esos casos, la terapia física u ocupacional puede ayudar con la debilidad causada por la poliomielitis en los brazos o las piernas. Si se implementa temprano en el transcurso de la enfermedad, también es capaz de mejorar los resultados a largo plazo, de acuerdo con un documento de los CDC de Estados Unidos.

¿Cómo se previene la polio?

La mejor forma de evitar la poliomielitis es mediante la vacunación. La vacuna está dirigida a los menores de 5 años de edad, por lo que la OPS recomienda completar oportunamente los esquemas de vacunación recomendados por las autoridades de salud de cada país.

Para que un niño adquiera la inmunidad contra el polio se requiere que reciba varias dosis de la vacuna. En julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia para que todos los países reforzaran su vigilancia epidemiológica ante la reaparición de la enfermedad en Estados Unidos.

El 22 de julio de 2022, autoridades sanitarias de Estados Unidos reportaron el primer caso de poliomielitis en los últimos 10 años, en un adulto joven de los suburbios de Nueva York. En septiembre, funcionarios de salud informaron que una serie de muestras recolectadas en la misma ciudad de y cuatro condados circundantes arrojaron resultados positivos por la presencia de un poliovirus con el potencial de causar parálisis.