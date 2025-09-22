¿Qué es el MTU? Así funciona el Monto Transaccional del Usuario para evitar fraudes bancarios

Antes del 1 de octubre 2025, los usuarios deberán configurar el Monto Transaccional del Usuario, es una nueva medida que busca reforzar la seguridad de las transferencias bancarias y pagos en línea, pero ¿cómo funciona este mecanismo?

¿Cómo funciona el Monto Transaccional del Usuario para proteger tu cuenta de fraude?

El Monto Transaccional del Usuario, también conocido como MTU, permite a cada persona establecer un límite máximo para sus operaciones digitales, funcionando como un candado de seguridad que los protege de fraudes y movimientos bancarios no autorizados.

Los usuarios pueden elegir un monto máximo de transacciones digitales, como transferencias SPEI, pagos de servicios, así como de tarjetas de crédito de terceros.

¿Qué pasa si no configuró el MTU de mi banco?

¿Hay sanciones? Todos los clientes deberán fijar el MTU antes del 1 de octubre 2025, y en caso de no hacerlo, los bancos aplicarán un límite máximo de manera automática que oscila entre los $12 mil 500 ó $12 mil 800 pesos .

Por lo que en caso de transferir montos mayores a los 12 mil pesos, las transacciones podrían ser rechazadas.

¿Cómo fijar un límite de transacciones en tu aplicación de banco?

¡Toma nota! Para poder establecer los montos máximos para tus transacciones bancarias puedes seguir estos pasos:



Ve a tu aplicación de banco desde tu celular o a la plataforma en línea desde tu computadora.

Ingresa tu nombre de usuario y contraseña. También puedes utilizar el método de acceso biométrico, huella digital o reconocimiento fácil.

Dirígete a “Configuración”.

Selecciona “Límites de operaciones”.

Elige el monto máximo por operación; puede ser por día o por mes.

por operación; puede ser por día o por mes. Confirma con tu clave, token o código de verificación, y ¡listo!

Una vez que hayas seguido todos los pasos, la aplicación del banco te notificará que el cambio ha sido exitoso y que los nuevo límites serán aplicados en tus próximas operaciones.

Si deseas cambiar el MTU, puedes hacerlo las veces que quieras; sin embargo, recuerda que tienes hasta el 30 de septiembre 2025 para establecer el monto máximo de transacciones y evitar afectaciones a la hora de hacer las transferencias.