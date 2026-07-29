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Cambio de escuela SEP 2026: Requisitos y pasos para educación básica

¿Quieres cambiar de escuela? Conoce los requisitos, documentos y pasos para solicitar un cambio de plantel SEP en preescolar, primaria o secundaira durante 2026.

¿Cómo hacer el cambio de escuela en la SEP 2026? Guía para preescolar, primaria y secundaira
¿Cómo hacer el cambio de escuela en la SEP 2026? Guía para preescolar, primaria y secundaira|Captura de pantalla

Escrito por: Alejandra Gómez

Si necesitas cambiar a tu hijo de plantel, el trámite de cambio de escuela SEP 2026 para educación básica requiere cumplir con ciertos requisitos y presentar documentos específicos.

Conoce cómo solicitar el traslado en preescolar, primaria o secundaria, qué factores se toman en cuenta para la autorización y por qué el cambio depende de la disponibilidad de lugares en la escuela deseada.

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