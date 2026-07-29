El error más común al guardar los huevos y que aumenta el riesgo de salmonela

Tras la alerta emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y que obligó al retiro de más de un millón de docenas de huevos por posible contaminación con Salmonela, muchas personas se preguntan cómo identificar si los huevos que tienen en casa son seguros para su consumo y la mejor forma de guardarlos.

Síntomas de la salmonela; ¿qué es y cómo detectarla?

La salmonela es un grupo de bacterias del género Salmonella. que causa una de las infecciones intestinales más comunes en los seres humanos conocida como salmonelosis.

Esta bacteria vive normalmente en los intestinos de animales y humanos y se expulsa a través de las heces. Suele caracterizarse por síntomas como diarrea, dolor de estómago, náusea y fiebre.

Se transmite principalmente por ingerir alimentos contaminados o cosas crudas, como el huevo, esto porque la bacteria vive de forma natural en el cuerpo de las gallinas, ya sea en sus intestinos y en su sistema reproductor.

Si la cepa de Salmonella Enteritidis coloniza los ovarios, el riesgo de contagio es mucho mayor. A esto se suma que, si al cocinar los huevos el tiempo de cocción es insuficiente o no se guardan bien, la Salmonella puede sobrevivir y causar la enfermedad.

En este caso, las autoridades sanitarias informaron que los huevos en riesgo de estar contaminados por la bacteria Salmonella Enteritidis fueron producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio. Mismos que fueron distribuidos en distintas ciudades de Estados Unidos.

Errores al guardar los huevos (y que puede aumentar el riesgo de enfermedades estomacales)

Para empezar, nunca se deben lavar los huevos y después guardarlos. Este es uno de los errores más comunes, ya que se cree que de esta manera se les quita la suciedad, pero en realidad solo se está destruyendo su capa protectora natural llamada cutícula.

Esta fina capa ayuda a evitar la entrada de bacterias por lo que si se destruye facilita que los microbios pasen al interior del alimento, aún si se cocinan correctamente.

Otro error común es guardar los huevos en la huevera que incorporan los refrigeradores. Aunque parece el lugar más práctico, cada vez que se abre y se cierra la puerta se producen cambios constantes de temperatura, lo que puede afectar su conservación y ayudar a la proliferación de más bacterias.

Las mejores formas de guardar el huevo

Para almacenar de forma segura el blanquillo y evitar bacterias, la clave está en mantener la temperatura constante y controlar la humedad. Por ejemplo:



Mantener la caja a una temperatura de 4 grados Celsius o menor.

No lavarlos antes de guardarlos.

Conservarlos en su cartón original.

Al acomodarlos en el cartón, asegúrate de que la parte más ancha quede hacia arriba y la punta hacia abajo.

Esto se debe a que en el extremo ancho está la cámara de aire del huevo; guardarlo así mantiene la yema centrada y alejada de posibles bacterias en la cáscara.

¿Cuánto tiempo duran los huevos en el refrigerador?

Los huevos frescos se conservan en buen estado en el refrigerador entre 3 a 5 semanas a partir de la fecha de empaque. Si te sobran claras o yemas separadas, deben guardarse en un recipiente hermético y consumirse en un plazo de 2 a 4 días.

