Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 28 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Hubo temblor este martes 28 de julio en México? Consulta la actividad completa de todos los sismos registrados en la República Mexicana con magnitud, epicentro y reporte oficial de autoridades.

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¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?

Para que te llegue la alerta al celular no se usan mensajes de texto ni internet, sino una tecnología llamada difusión celular.

Cuando los sensores detectan un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un aviso masivo a todos los teléfonos encendidos de la zona.

Tu celular recibe la señal de inmediato con una pantalla especial de emergencia y un sonido muy fuerte, saltándose todo el tráfico telefónico para que la alerta nunca se trabe ni se sature aunque la gente esté intentando llamar al mismo tiempo.