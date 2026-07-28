Expertos revelan cuál es la peor hora del día para tomar café (y no es en la noche)

¿Existe una hora ideal para tomar café? Más allá de los buenos o malos hábitos, la bebida favorita de muchas personas para poder iniciar el día es sin duda una buena taza de café. Incluso, es considerado el segundo líquido más consumido en el mundo después del agua.

Pese a esto, expertos han encontrado que beber una taza a cierta hora del día puede representar graves daños a la salud, y todo por una hormona que nos ayuda a regular la energía: el cortisol.

¿Por qué se recomienda evitar el café a esta hora del día?

Diversos estudios han encontrado que el peor momento del día para tomar café es justo después de despertar, especialmente durante la primera hora a partir de que abrimos los ojos.

La razón es porque en el momento en que nos activamos, la hormona del cortisol nos ayuda a regular la energía. Su función principal es elevar la alerta en los primeros 30 a 45 minutos. También, aumenta el azúcar para dar fuerza al cuerpo y nos ayuda a regular la presión arterial.

Pero, al beber café cuando el cortisol está en su punto más alto, no solo limitamos los efectos de la cafeína, sino que aumentamos aún más los niveles de esta hormona; lo que puede elevar al mismo tiempo el azúcar en la sangre.

Incluso, un estudio de la Universidad de Bath encontró que beber café antes del desayuno puede elevar los niveles de glucosa hasta en un 50%, aumentando el riesgo de padecer diabetes o problemas cardiacos.

¿Cuál es la mejor hora para tomar café en el día?

La mayoría de los expertos coinciden en que el mejor momento para l a primera taza es entre las 9:30 y 11:30 a.m, ya que muchas personas suelen iniciar su día desde muy temprano.

Para esas horas, los niveles de cortisol ya bajaron y la cafeína puede aprovecharse mejor, dándole un “boost” de energía al cuerpo , así como ayudando a la estimulación del sistema nervioso central.

De igual forma, siempre se recomienda tomarlo después de haber comido algo, para no afectar los niveles de glucosa, así como para evitar causar acidez estomacal.

