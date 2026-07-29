Territorium, la empresa detrás del examen en línea de la UNAM quiere mostrar su inocencia en supuestas trampas

La empresa Territorium, responsable de la plataforma tecnológica utilizada en el examen de ingreso a licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió una audiencia con la Comisión Técnica que investiga las presuntas irregularidades (trampas) detectadas durante la evaluación en línea.

A través de una carta dirigida al presidente de la comisión, Eduardo Bárzana García, la compañía afirmó que busca aportar información técnica y operativa que contribuya al análisis del proceso, al tiempo que sostuvo que la plataforma operó conforme a los requerimientos establecidos por la universidad.

¿Qué pidió Territorium a la Comisión Técnica de la UNAM?

En el documento, firmado por los cofundadores Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo de Jesús Sáenz González, la empresa solicitó exponer directamente ante la comisión los datos obtenidos durante la aplicación del examen y responder las dudas de los especialistas.

Territorium aseguró que su intención no es influir en las conclusiones de la investigación, sino colaborar con evidencia técnica que permita fortalecer las recomendaciones que emita la UNAM para futuros procesos de admisión.

Carta de Territorium a la UNAM

La empresa explicó que participó como proveedor de la plataforma tecnológica y de los mecanismos de seguridad del examen desde 2024.

Según su versión, durante la aplicación del examen el sistema atendió de forma simultánea a más de 10 mil aspirantes por turno, operando con normalidad y cumpliendo los requisitos tecnológicos y de seguridad establecidos para el proceso.

¿Cuál pudo haber sido el problema en el examen de admisión?

Aunque defendió el desempeño de la plataforma, Territorium señaló que la confiabilidad de una evaluación no depende únicamente de la tecnología.

La empresa explicó que también interviene la llamada seguridad académica, es decir, la forma en que se diseñan, distribuyen y alternan las preguntas del examen. Advirtió que cuando un mismo conjunto de reactivos se reutiliza o mantiene un orden similar entre distintos grupos, aumenta el riesgo de exposición del contenido, aun cuando la plataforma funcione correctamente.

Territorium afirmó que, hasta el momento, no ha tenido la oportunidad de presentar directamente a la comisión la información correspondiente a su participación en el proceso.

Por ello, reiteró su disposición para entregar evidencia tecnológica, operativa y académica que, a su juicio, podría ayudar a esclarecer lo ocurrido y fortalecer la confianza en los futuros procesos de ingreso a la máxima casa de estudios.

