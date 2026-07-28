¿Eclipse fantasma? El evento astronómico de finales de agosto que está confundiendo a todos

Por si aún no lo sabes agosto trae dos eventos astronómicos importantes: el eclipse solar y el eclipse de luna, todo en el mismo mes, pero debido a que ocurrirán estos dos fenómenos con un lapso muy corto de separación ya se dio una la confusión de cuándo ocurre cada uno. Para que no te pase y te equivoques en la fecha, aquí te lo aclaramos.

¿Cuándo son los dos eclipses de agosto 2026? Fecha exacta

El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.

Para mala noticia de algunos países, el eclipse de agosto 2026 no será visible, tal es el caso de México. Pero en otros puntos del hemisferio norte tendrán un eclipse solar parcial ese día.

En el norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte) se podrá ver, también, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.Habrá lugares donde el Sol se pondrá, haciendo perceptible el eclipse solar durante el atardecer.

¿Qué debo usar para ver el eclipse solar de agosto 2026 sin lastimarme los ojos?

Al momento que la luna bloquea al sol por completo, NO es seguro que mires directamente sin que tengas protección ocular especializada para un evento astronómico como este.

Observar a través de la lente de una cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial provocará instantáneamente lesiones oculares graves.

Debido a que no existe un periodo donde la luna cubra totalmente al sol durante un eclipse, es que no se vuelve seguro mirar directamente. Se debe usar lentes especiales en todo momento o un visor portátil seguro.

¿Qué tipo de lentes debes usar para ver el eclipse solar de agosto 2026?

Los lentes especiales para ver eclipses de sol deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2 . La NASA no aprueba ninguna marca específica de visores solares.

Verifica que tus lentes no estén rotos, rayados o dañados, si están en alguna de las condiciones anteriores entonces deséchelos. Si no tienes lentes especiales, puedes utilizar un método de observación indirecta , que no implica mirar directamente al Sol.

Usa un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura (por ejemplo, un agujero perforado en una tarjeta) y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie. Al tener el sol por la espada podrás observar la proyección de forma segura. ¡NO mires al Sol a través del orificio!

