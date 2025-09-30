¡Ahora podrás hacer tus compras con ChatGPT! Así funcionará la nueva opción; cómo activarla

¡El futuro es hoy! OpenIA, empresa líder en Inteligencia Artificial, habilitó una herramienta que permite a los usuarios realizar compras con ChatGPT, pero ¿cómo funciona y cómo puedes activarla?

La nueva función está asociada con Etsy y Shopify, plataformas especializadas en ventas en línea.

Pasos para hacer compras con ChatGPT

¡Toma nota! La empresa de Inteligencia Artificial, aseguró que la herramienta estará disponible para las versiones Plus, Pro y gratuitas de ChatGPT, además tendrán garantías para evitar conflictos de interés.

Te compartimos los pasos para comprar desde la plataforma de IA:



Ingresa al asistente de compras de ChatGPT

Escribe lo que deseas comprar. Debes darle detalles como el precio, la ocasión, color, forma, entre otro factores.

La plataforma te mostrará diversas opciones de compra.

Selecciona la que más te convenza y da clic en “comprar”.

Completa los datos de envío como forma de pago, dirección y forma de pago.

Después de llenar los datos da clic en “pagar”, y ¡listo!.

Al completar todos lo pasos, ChatGPT mostrará un mensaje confirmando tu compra, indicando que recibirás un correo electrónico con toda la información sobre el productos que adquiriste.

¿Cómo pedirle a ChatGPT que me ayude a comprar un producto?

Este es un ejemplo de un prompt para pedirle a ChatGPT que te ayude a comprar un producto por internet; recuerda ser específico con tus peticiones.

“Puedes ayudarme a encontrar un buen regalo para la inauguración de la casa de mi amigo. Puede ser una vajilla de cerámica hecha a mano, en color blanco, por menos de $100"

ChatGPT already helps millions of people find what to buy. Now it can help them buy it too.



We’re introducing Instant Checkout in ChatGPT with @Etsy and @Shopify, and open-sourcing the Agentic Commerce Protocol that powers it, built with @Stripe, so more merchants and developers… pic.twitter.com/9miGZr1Yn7 — OpenAI (@OpenAI) September 29, 2025

¿Hay cobro extra por comprar con ChatGPT?

Por el momento, los usuarios NO pagarán un costo extra por realizar la compra desde ChatGPT; sin embargo, los vendedores sí deberán cubrir una pequeña tarifa; se desconoce la cantidad.

“Los productos se clasifican únicamente en función de su relevancia para la consulta y el contexto del usuario. Los artículos con Pago Instantáneo no mejoran su posicionamiento”, explicó la plataforma a través de un comunicado publicado en su página web.