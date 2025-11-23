Tiroteo y ataque con explosivo desatan noche de terror en Mazatlán: Tienda arde y personas quedan atrapadas

Un nuevo tiroteo y un ataque con un artefacto explosivo volvió a encender la alarma de última hora en Mazatlán, Sinaloa, donde un comercio terminó envuelto en llamas tras la agresión armada registrada en el fraccionamiento La Foresta, al norte de la ciudad.

Así ocurrió el tiroteo y ataque con explosivo en una tienda de Mazatlán

De acuerdo con el primer reporte recibido en el número de emergencias, los hechos ocurrieron durante la noche del sábado en el cruce de las calles Eucalipto y Mangos. En ese punto, delincuentes armados habrían iniciado un tiroteo contra una tienda de abarrotes y bebidas alcohólicas para, posteriormente, lanzar un artefacto explosivo de fabricación artesanal, lo que provocó un incendio que se extendió con rapidez dentro del local.

Bomberos y personal de Protección Civil acudieron de inmediato y, al ingresar al área afectada, localizaron a por lo menos cuatro personas atrapadas en la parte posterior del establecimiento. Aunque presentaban signos de crisis nerviosa, ninguna resultó con lesiones visibles, según informaron elementos que participaron en la atención.

Las labores para sofocar el fuego se prolongaron varios minutos debido a la cantidad de material combustible dentro del negocio, que además funcionaba como casa habitación. Una vez controladas las llamas, los equipos de emergencia realizaron una limpieza preventiva para descartar riesgos adicionales para los residentes de la zona.

Autoridades investigan tiroteo y ataque explosivo en colonia de Mazatlán

El sitio quedó acordonado por elementos policiales, en espera del arribo de personal especializado de la Fiscalía General del Estado, encargado de iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las características del artefacto utilizado.

Este ataque ocurre en el mismo fraccionamiento donde, días antes, una explosión destruyó un establecimiento de bebidas alcohólicas. En aquella ocasión, también se reportaron disparos y el lanzamiento de un presunto explosivo artesanal, lo que ha generado preocupación entre los vecinos por la reiteración de hechos violentos.

La Secretaría de Seguridad Municipal informó que mantendrá presencia en La Foresta mientras se desarrollan las diligencias, con el objetivo de evitar nuevas agresiones y facilitar el trabajo de los peritos que analizan la escena. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los responsables ni el motivo del ataque.