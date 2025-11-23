Precio del Gas LP en México: ¿Por fin bajó? Revisa si pagarás menos por kilo y litro esta semana

¿Te quedaste sin gas a última hora? Antes de comprar con tu repartidor de preferencia, revisa el precio del Gas LP actualizado para esta semana. La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó los costos oficiales vigentes del 23 al 29 de noviembre de 2025, de acuerdo con el Acuerdo A/023/2022. Aquí puedes consultar los precios por estado y región.

Precios del Gas LP en México del 23 al 29 de noviembre de 2025

Para esta semana, el precio del Gas LP en México se coloca entre 18.17 y 22.96 pesos por kilogramo, mientras que por litro el costo va de 10.16 a 11.76 pesos.

Estos valores cambian según la zona, ya que cada región del país tiene un tope máximo autorizado.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Los costos más bajos del Gas LP se encuentran esta semana en Tamaulipas, con un precio de 18.17 pesos por kilogramo. Le siguen:



Chihuahua: 18.57 pesos/kg



Coahuila: 18.67 pesos/kg



Hidalgo: 19.23 pesos/kg



CDMX: 19.64 pesos/kg

¿Dónde es más caro el Gas LP en México?

En el otro extremo, el Gas LP más caro se ubica en Loreto, Baja California, donde alcanzó 22.96 pesos por kilogramo. Le sigue Angostura, Sinaloa, con 22.73 pesos por kilogramo.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex

La CDMX registra un precio del Gas LP de 19.64 pesos por kilogramo, sin cambios respecto a la semana anterior.

En el Estado de México (Edomex), el costo también se ubica en 19.64 pesos por kilogramo, aunque puede variar ligeramente según el municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el precio del Gas LP es de 19.85 pesos por kilo y 10.72 pesos por litro.

En Monterrey, Nuevo León, el costo asciende a 19.78 pesos por kilo y 10.68 pesos por litro.

Si vas a comprar Gas LP en los próximos días, procura revisar el precio actualizado de tu municipio, ya que puede variar incluso entre zonas cercanas. También es buena idea comparar con más de un proveedor y verificar que el cilindro esté en buen estado y completo al momento de recibirlo.

Mantenerte al tanto de los ajustes semanales te ayudará a planear mejor tus gastos y evitar sorpresas en casa.