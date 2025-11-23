Le iban a sacar un diente: Muere niña de 6 años tras ir al dentista en España

Una niña de 6 años murió tras recibir atención con un dentista privado en Alzira, Valencia, en España, mientras otra menor de 4 años permanece grave tras acudir al mismo establecimiento. La Conselleria de Sanidad ha suspendido cautelarmente la actividad de la clínica y ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

La clínica dental de Alzira no tenía permiso para sedación intravenosa

El centro dental donde fueron atendidas las menores no cuenta con autorización sanitaria para realizar técnicas de anestesia que incluyan sedación intravenosa. Según la Conselleria, la clínica está autorizada únicamente para odontología-estomatología y la administración de anestésicos locales.

La niña de 6 años ingresó en el Hospital de La Ribera a las 16:52 horas del jueves 20 de noviembre de 2025, en parada cardiorrespiratoria, luego de haber sido tratada esa misma mañana en la clínica. A pesar de los intentos de reanimación, falleció sin lograr recuperarse.

Una segunda niña, en estado grave tras la atención dental

Horas antes, a las 15:11 horas, otra niña de 4 años llegó al hospital con síntomas de fiebre alta, vómitos y somnolencia. Fue estabilizada y trasladada en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos en estado estable.

Investigación: policía y sanidad tras la muerte de la menor en valencia

La Comisaría de Policía Nacional de Alzira envió el caso al grupo de Homicidios, a la espera del resultado de la autopsia. Un juzgado también inició las investigaciones sobre la muerte de la menor. La Conselleria ha iniciado un expediente informativo y ordenó la suspensión cautelar del centro.

La propietaria de la clínica aseguró que la niña muerta salió “aparentemente bien” de la clínica dental y que no se aplicó anestesia general, sino una sedación intravenosa para una extracción dental y empastes. El anestesista desconoce qué pudo haber ocurrido y el lote de anestesia utilizado es investigado por las autoridades.

