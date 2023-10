¿Funerarias “patito”? Cómo identificar un servicio funerario irregular

Pilotes, pajareros o zopilotes, son algunos de los sobre nombres que se les da a las “funerarias patito”, esas que lucran con la tragedia, con el dolor de la gente que perdió un familiar y requiere de un servicio funerario, pero ¿cómo identificarlas?

Dice un dicho que está mal dicho,donde lloran está el muerto, están observando si alguien está afuera del hospital, en urgencias, observan quién está llorando, si hay un ambiente de dolor desbordado y es cuando ellos aprovechan y ofrecen los servicios “pirata”.

Funerarias “patito” enganchan a los dolientes con precios bajos

Tal como lo documentaron las cámaras ocultas de Fuerza Informativa Azteca, el servicio completo tiene un precio de 10 mil 800 pesos, incluyendo la cremación o la sepultura.

Nosotros le cobramos 10 mil 800 ahora que por el servicio, una caja de madera de pino, equipo de velación para velarlo en su domicilio, preparación del cuerpo y los trámites ante el registro civil para poderlo sepultar.

Si el cliente acepta entonces llega el siguiente paso de la estafa es llevarlos a la funeraria “pirata”.

El precio aumenta el doble cuando cuando las familias llegan a las funerarias “patito”

Cuando los dolientes llegan a la funeraria el costo del servicio se llega a incrementar hasta el doble ya que subcontratan los servicios, pero la práctica no es nueva, los dueños de funerarias señalan que el problema tiene mucho tiempo.

“Desde hace muchos años se ha dado la práctica de los seudo funerarios, esta gente que no cuenta con nada, no tienen un establecimiento, no tiene una materia prima para trabajar”, relata Félix Salgado Barrita, funerario.

¿Cómo saber si una funeraria es “patito”?

Al consultar con una de las funerarias “patito” el costo por velarlo en una capilla, el precio aumentó a 16 mil 500 pesos, con todo incluído; aseguran que pueden conseguir todos los trámites.

Los llamados zopilotes, patitos o pajareros no cometen ningún delito, ni violan las normas de salud, abusan del dolor de la gente y de su confianza. Por eso es mejor acudir de manera directa a las funerarias establecidas.

Es por eso que las autoridades recomiendan contratar servicios establecidos y qucuenten con registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como consultar en Profeco su desempeño y verificar que las instalaciones sean adecuadas.