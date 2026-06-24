FOTOS: Antes y después de Guadalajara en el Mundial 86 y su bestial crecimiento para el 2026

Guadalajara vuelve hacer historia al convertirse en sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ por tercera ocasión en el Estadio ubicado en Zapopan, y para "conmemorarlo", la NASA decidió revelar imágenes satelitales que muestran cómo la ciudad pasó de ser una tranquila zona agrícola —desde su último Mundial en 1986— antes, hasta hoy día como una impresionante metrópoli tecnológica en tan solo 40 años.

En 1986, el Estadio Guadalajara aún no había sido construido en Zapopan, en su lugar, muchos de los partidos de la Copa Mundial de ese año se disputaron en el Estadio Jalisco, ubicado en la zona noreste de Guadalajara.|NASA

Según la NASA, de tener granjas a un coloso de "lava", en 1986 la zona era ocupada por plantíos y milpas, sin embargo hoy se alza el nuevo estadio de las Chivas —construido en 2010— cuya forma está inspirada en un volcán, incluyendo el techo blanco que simula una nube de ceniza con el fin de rendirle un homenaje a la reserva vecina de la Sierra La Primavera, una zona llena de antiguas coladas y aguas termales.

¿Cómo fue que creció Guadalajara en solo 40 años?

La ciudad no solo se renovó en el tema del futbol, también nació el "Silicon Valley" mexicano, debido a que la zona metropolitana se duplicó de 2.7 millones en el 86 a más de 5.5 millones en la actualidad.

Chapala, rinconcito de amor 🎶



Estás viendo uno de los lagos de agua dulce más grandes de México, fotografiado desde la @Space_Station. El lago Chapala, situado entre los estados de Jalisco y Michoacán, se encuentra en la intersección de tres fosas tectónicas. Aprende más:… pic.twitter.com/JZ4Udl63cE — NASA en español (@NASA_es) January 16, 2026

Zapopan fue el ganador con su desarrollo, tecnología y parques industriales que lo posicionaron como un gigante económico, esto además de la locura de la Copa Mundialista que desató que los animales del Zoológico de Guadalajara entren a las predicciones. Entre los animales, un puma llamado "Muluk" se volvió famoso por olfatear balones y predecir victorias.

Asimismo, en un homenaje a la histórica Copa del 70, la ciudad inauguró una colosal estatua de bronce de Pelé de 9.5 metros de altura, nombrada "La Canarinha", y ubicada en la Plaza Brasil frente al Estadio Jalisco en Guadalajara.

¿Cómo era Guadalajara en el Mundial del 86?

Dentro de la nostalgia del 86, los mágicos duelos mundialistas se hacen presentes; hace 40 años el inolvidable Brasil vs Francia se volvió un juego histórico en el Estadio de Jalisco, mientras que hoy, la fiesta de Fase de Grupos se mudó a Zapopan, donde vivimos el intenso México vs Corea del Sur, donde quedamos 1-0.