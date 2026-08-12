¡Atrocidad! Hallan bolsas negras con restos de animales y un escenario de terror en un supuesto rescate en Sinaloa (VIDEO)

Un video muestra algo atroz; la Fundación Laika Protectora de Animales, A.C., grabó el momento en que localizó un lugar donde se encontraban bolsas negras con restos de animales en condiciones deplorables en Sinaloa.

La fundación documentó y narró el momento en el que ingresan a un lugar donde explicaban que encontraron cuerpos y restos de animales donde, al inicio, solo iban a rescatar.

Basura, heces y un olor insoportable en el sitio del trágico hallazgo

"Llegamos a una habitación inundada de basura, heces, orines y un olor fétido y difícil de describir. Fue ahí, al acercarnos a unas bolsas negras tiradas en el suelo, donde entendimos que estábamos ante algo mucho más grave que un simple caso de abandono: adentro había cuerpos y restos de animales".

Al momento se desconoce la cantidad de animales muertos, ni cómo murieron o cuánto tiempo llevaban en ese lugar, del que se describe que tenía un olor fétido y había heces fecales.

"Entramos a ese lugar con un solo propósito: rescatar a los animales que aún seguían con vida. Mientras recorríamos cada rincón para asegurarnos de que ninguno quedara atrapado o escondido", el ambiente comenzó a volverse insostenible.

Siete animales salvados con vida

La fundación logró rescatar a siete animales con vida, pero lo que se aprecia en el video de poco más de un minuto es un escenario de desolación e indignación, pues los cuerpos se encuentran en condiciones de suciedad y abandono sin que haya una explicación clara de qué sucedió.

No sabemos cuántos son, cómo murieron ni cuánto tiempo llevaban ahí; tampoco vamos a señalar culpables sin una investigación seria de por medio. Ignoramos qué les pasó, cómo los mataron o por qué terminaron en esas condiciones", narra quien graba el video del lugar.

VIDEO: Así fue como localizaron cuerpos de animales en bolsas negras durante rescate

Heces fecales, bolsas negras con animales y un olor fétido, así narra quien documentó en video el lugar donde rescatistas irían por un rescate por abandono.

La escena impresionó a propios y extraños en redes sociales por la crueldad animal. Los restos de animales estaban dentro de bolsas y nadie pudo dar explicación de lo que pudo haber ocurrido.

