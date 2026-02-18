¡Cuidado con lo que escanea! Así funciona el fraude con códigos QR que puede dejarte sin dinero; cómo protegerse

Los códigos QR se convirtieron en una herramienta práctica para leer menús o realizar pagos rápidos; sin embargo, hoy son utilizados por los ciberdelincuentes para realizar estafas, robando datos personales y financieros de las víctimas, pero ¿cómo funcionan y cómo protegerse?

¿Cómo funciona el fraude con códigos QR?

¡No caigas en trampas! Las estafas con QR funcionan bajo una técnica conocida como "quishing", en la que los ciberdelincuentes suplantan estos códigos en lugares públicos para redirigir a los usuarios a sitios web falsos para robarle a las víctimas.

Una vez que el usuario escanee el código QR falso, los delincuentes tendrán acceso inmediato a los datos personales e información financiera de las personas en cuestión de segundos.

Por lo general, estos códigos suelen ubicarse en lugares públicos, por lo que se recomienda a los usuarios revisar la fuente antes de escanear.

⚠️ #AltoAlFraude con códigos QR



📲 Antes de escanear:



✔️ Revisa que la URL sea legítima.

✔️ No oprimas ningún botón sin leer con atención.

✔️ Desconfía de premios o descuentos irreales.

✔️ No ingreses datos personales, contraseñas o NIP.



#CONDUSEF te orienta y respalda pic.twitter.com/MajHDSh2Rs — CONDUSEF (@CondusefMX) February 14, 2026

Consejos para identificar un código QR malicioso

Expertos en ciberseguridad aseguran que existen algunos señales que indican que un código QR es malicioso, pero ¿cuáles son esos factores?



Diseño incompleto: El código no es legible o parece que le faltan algunos pedazos.

No tiene marca: Si tiene un logo sospechoso o no usa tipografía oficial, no lo escanees.

Vista previa sospechosa: Revisa el enlace que te marca al momento de escanear el QR; revisa que tenga "https://" y que la URL tenga candado.

Otro factor importantes es el tamaño de la URL, si la dirección es corta, significa que el código QR podría esconder peligros. Recuerda que las URL ayudan a verificar la legitimidad de una página web.

¿Qué hacer si fuiste víctima de fraude?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México, acude al Ministerio Público o llama al "088" de la Guardia Nacional; la última opción solo es para levantar el reporte.

Si estás pensando en levantar una denuncia por fraude, te compartimos los documentos que se necesitan:



Nombre de la persona que denuncia o del representante.

Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.

Relación de hechos en que se basa la denuncia y elementos para comprobarla.

Datos y ubicación de la persona a la que se denuncia.

Firma del denunciante o huella digital.