¿Tu código QR es malicioso? Pasos para identificarlos y no caer en estafas

¡No caigas en trampas! Las estafas con código QR, mejor conocidas como ‘quishing’, suelen engañar a los usuarios para que visiten sitios web maliciosos o descarguen contenido dañino, que puede terminar en el robo de daos personales y financieros, los cuales podrían ser utilizados para cometer otros delitos, pero ¿cómo identificarlos?

Debido a que estos códigos ofrecen un acceso fácil y rápido, los estafadores suelen utilizarlos para robar información delicada.

¿Cómo identificar un código QR malicioso?

¡Mucho ojo! Expertos en ciberseguridad aseguran que existen algunos señales que indican que un código QR es malicioso, pero ¿cuáles son esos factores?



Diseño incompleto: El código no es legible o parece que le faltan algunos pedazos.

No tiene marca: Si tiene un logo sospechoso o no usa tipografía oficial, no lo escanees.

Vista previa sospechosa: Revisa el enlace que te marca al momento de escanear el QR; revisa que tenga “https://" y que la URL tenga candado.

Otro factor importantes es el tamaño de la URL, si la dirección es corta, significa que el código QR podría esconder peligros. Recuerda que las URL ayudan a verificar la legitimidad de una página web.

¿Cuál es el modus operandi de las estafas por QR?

Las estafas con códigos QR suelen ser difíciles de identificar; sin embargo, caer en la trampa podría tener graves consecuencias, poniendo en riesgos tus datos personales y financieros.

Todo comienza cuando recibes el código QR falso, al escanearlo te llevará a una página web ilegitima, la cual está diseñada para recopilar los datos sensibles que recopilen las víctimas; suelen utilizar formularios para recopilar la información.

En otros casos, se solicita a los usuarios ingresar datos bancarios, con la excusas de recibir una oferta especial o verificar la cuenta.

De acuerdo con expertos, estos códigos falsos pueden encontrarse en espacios públicos, restaurantes y cafeterías, así como ser enviados por correo electrónico, mensajes de texto o encontrarlos en las distintas redes sociales. También existen en las criptomonedas.