Líder del Tren de Aragua en Chile se avienta de un sexto piso para evitar ser detenido

El ingreso de la policía a un departamento ubicado en Sabaneta, Antioquia, en Colombia, reveló una impactante escena durante un operativo contra el líder de una facción del Tren de Aragua en Chile.

Y es que un sujeto conocido como Ender Alexis Rojas se lanzó desde un balcón en el sexto piso para evitar la captura, tras lo cual murió de forma instantánea por el impacto en el suelo. Este momento quedó registrado en el reflejo de un televisor.

Impactante operativo en Chile contra líderes del Tren de Aragua

El investigador del Gaula de la Policía, un cuerpo de élite de las autoridades de Colombia, explicó que la orden de allanamiento estaba dirigida para capturar a Ender, el principal cabecilla de una facción del Tren de Aragua.

El sujeto tenía una ficha roja de Interpol debido a sus actividades criminales en Chile. Al momento del ingreso de los agentes de la unidad élite Gaula, Ender intentó escapar lanzándose desde el balcón.

Durante el operativo también fue detenido un hombre identificado con el alias “Toro”, de nombre Luis Alberto Cabezas Graterol, quien según la policía peruana, lidera la banda en ese país. En el apartamento estaba acompañado por “El Gordo” y “La Gallera”, esta última una proxeneta vinculada al Tren de Aragua, buscada también por la DEA.

Estos criminales estaban juntos en el departamento de Colombia realizando una reunión, cuando ocurrió el operativo.

Proxeneta buscada por la DEA reclutaba niñas para banda criminal

La mujer conocida como “La Gallera”, originaria de Venezuela, había llegado a Medellín con el fin de reclutar niñas para la red de prostitución al servicio del Tren de Aragua en Colombia, Chile y Perú. Según las autoridades, operaba en Chile ejerciendo la prostitución mientras facilitaba las actividades de la banda desde su posición criminal.

Decomisan armas, granada y drogas en la operación contra el Tren de Aragua

El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, Director del Gaula Policía Nacional, confirmó la captura de “Toro” y “El Gordo”, así como el decomiso de dos pistolas, una granada de fragmentación, un proveedor con 32 cartuchos y una libra de anfetamina, lista para la producción de drogas sintéticas conocidas como tusi.

