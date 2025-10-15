Cae otro por asesinato de abogado David Cohen en CDMX

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un segundo presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen, quien fue atacado a balazos afuera de las instalaciones del Poder Judicial.

El litigante habría participado en procesos legales relacionados con Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

#AlMomento | Se registró una agresión con arma de fuego en las inmediaciones de los juzgados de Ciudad Judicial en la colonia Doctores de la #CDMX



Vía @tritonazteca11

¿Quién es el presunto implicado en el asesinato de abogado David Cohen en Ciudad Judicial?

El detenido se llama Donovan “N”, identificado como otro de los probables responsables del homicidio del abogado en Ciudad Judicial, colonia Doctores, el pasado 13 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.

La captura de este probable implicado fue anunciada por Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su cuenta de X, donde informó que Donovan “N” quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia.

#InformaciónImportante | Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan "N", identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx.



Esta detención es resultado de los trabajos de investigación,…

Van dos detenidos por homicidio de abogado David Cohen

Luego de la agresión, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que un joven llamado Héctor “N”, de 18 años, fue detenido inmediatamente después de los acontecimientos por un agente de la Policía de Investigación (PDI) y permanece hospitalizado bajo custodia.

El abogado murió en los primeros minutos del martes 14 de octubre. De acuerdo con los informes médicos, la víctima, de 48 años, perdió la vida a consecuencia de las lesiones, mientras recibía atención en un hospital privado.

Héctor “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen.|Fiscalía de CDMX y redes sociales

Abogado David Cohen fue declarado muerto antes por la Fiscalía

La Fiscalía de CDMX dio a conocer que el abogado había fallecido después del ataque a balazos, sin embargo, posteriormente corrigió la información y precisó que seguía herido, no obstante, el litigante falleció horas después.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que, derivado de la

actualización en la información médica disponible, la víctima del evento ocurrido esta tarde en las

inmediaciones de Ciudad Judicial no ha fallecido, como se indicó en una primera versión difundida

de manera preliminar”, indicó la institución.

De acuerdo con los reportes del personal médico que atendía a David Cohen, se encontraba en estado de salud muy grave y fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de la CDMX.

