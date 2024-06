Suicidios en el Metro CDMX: Estas son las medidas para prevenirlos

Año con año, decenas de personas deciden terminar con su vida en alguna de las Líneas del Metro CDMX. De acuerdo con las autoridades, el 80% de los suicidios en el Sistema de Transporte Colectivo son cometidos por hombres y el 20% por mujeres.

Asimismo, las cifras señalan que las Línea 1, 2 y 3 son las rutas en las que se cometen más suicidios al año; sin embargo, predecir con certeza un suicidio, es una situación imposible. Lo cierto es que conocer los protocolos para apoyar a las personas puede significar una diferencia entre cruzar la línea al vacío o bien cruzar la línea para subir al convoy y continuar con la vida.

“Son personas que a lo mejor la están pasando muy mal y no tienen el apoyo psicológico, ni económico para atravesar este tipo de cosas, se les hace muy sencillo quitarse la vida porque es la única forma de acabar con su sufrimiento.”, opina una usuaria del Metro.

Metro CDMX busca prevenir los suicidios a través de promoción de la salud mental

Ante estos actos impulsivos, las autoridades del transporte naranja han optado por enfocarse en la prevención, a través de la promoción de la salud mental.

“Una persona que llega a tomar está decisión es una persona que tiene un tiempo sufriendo malestar emocional. Les damos información y tratamos de desmitificar el tema del suicidio.”, cuenta Rocío Padilla Quiroga, responsable del Programa Salvemos Vidas Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Padilla Quiroga considera que las personas que están atravesando una situación similar necesitan hablar de lo que están sintiendo y “quienes están a su alrededor necesitan saber cómo ayudarle”.

Policías del Metro tratan de ayudar a estas personas

Aquellos que llegan a sobrevivir a un intento de suicidio entrentan culpabilidad e incluso se llegan a preguntar por qué.

“No me gustaría ver a ninguna persona en esa situación. No solamente tenemos el uniforme, no solamente eres policía, sino también hay que ser un poco más humanos y hay que tratar de acercarnos con estás personas.”, cuenta Yamile Vite, una policía del Metro CDMX.

Se registran 24 suicidios en las Líneas de Metro en 2024

Tan solo en lo que va del 2024 se contabilizan más de 24 personas arrolladas por un convoy; sin embargo, el programa “Salvemos Vidas” ha evitado 739 suicidios, en estos meses ha logrado 40 contenciones.

La atención y detección a tiempo son factores para combatir esa sombra de suicidios en el Metro.