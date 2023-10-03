El próximo 14 de octubre, el cielo de México se oscurecerá durante algunos minutos por el esperado eclipse solar que cautivará al país y a los miles de ciudadanos que esperan este importante evento astronómico, algo que no se ve desde hace 30 años en esta parte del continente.

Recientemente, te hemos dejado toda la información respecto a las medidas que debes tomar para ver el eclipse de manera segura, ya que es importante recordar que no debes de mirar al Sol directamente en ningún punto del eclipse; además de los horarios en cada estado de la República Mexicana donde ocurrirá este fenómeno.

Si no podrás apreciar todo el recorrido de la Luna por delante del Sol, o tienes pensado verlo desde tu dispositivo móvil, a continuación te decimos cómo ver el eclipse solar por internet, así como las plataformas donde lo podrás disfrutar desde tu celular.

¿Cuándo y a qué hora será el eclipse solar de 2023?

Lo primero que debes de saber es que el eclipse solar de 2023 será perceptible en México, pero solo en tres estados se verá con más del 90% de totalidad, por lo que se formará un "anillo de fuego" y la hora exacta depende del estado en el que te encuentres.

El eclipse será el sábado 14 de octubre y, en tiempo del centro de México, el punto máximo ocurrirá a las 9:36 horas de la mañana. Toma previsiones si es que lo vas a observar a la intemperie y procura seguir todas las recomendaciones para que no afecte a tu visión.

¿Cómo ver el eclipse solar desde el celular por internet?

Si lo que quieres es ver el evento astronómico desde tu celular, te comentamos que el eclipse solar será transmitido por la NASA a través de todas sus plataformas. Por lo que podrás seguir el eclipse mediante su cuenta de Youtube, Twitter, Facebook y su sitio web.

De igual forma, Fuerza Informativa Azteca llevará la cobertura del eclipse mediante sus redes sociales, por lo que te sugerimos estar atenta a las transmisiones en vivo del canal a través de todos sus medios, así como mediante el sitio web.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

Las principales recomendaciones para ver el eclipse solar de forma segura son utilizar lentes especiales que contengan un filtro para bloquear los rayos del Sol y asegurarse de que el filtro se encuentre en perfectas condiciones, sin daños o perforaciones.

Procura no mirar a través de filtros caseros como vidrios ahumados, anteojos de sol tradicionales o placas radiográficas, pues podrían provocar daños oftalmológicos.